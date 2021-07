Faltan recursos para ayudar a más perros de la calle en Guasave

Guasave, Sinaloa.- En el marco de la celebración del Día Internacional del Perro Callejero, la presidenta de la Asociación Mano Amiga para Animales de la Calle destacó que la problemática más importante que enfrentan como fundación es el encontrar los recursos para poder ayudar a esos animales que no tienen hogar en Guasave.

María del Pilar González Cázarez señaló que es muy cruel que la mayoría de los 26 cachorros y perritos que rescataron en el año, son del basurón, donde los encontraron en un estado crítico de salud.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Destacó que la fundación tiene nueve años funcionando, pero a lo largo de dicha tarea se han encontrado con innumerables obstáculos, aunque también cuentan con 14 voluntarios, quienes son jóvenes, empresarios y educadores que se han unido a esta noble causa.

Explicó que cada año realizan eventos y distintas actividades para recaudar los fondos suficientes para poder costear los gastos para los medicamentos, cesáreas, alimentos, vacunas y desparasitantes que utilizan.

“Lo único que se necesita es querer y decir cuenten conmigo. Esta labor se trata de buscar y trabajar, hasta hemos vendido tostadas, hacer rifas, eventos de todo tipo y de eso sale para comprar vacunas o medicamentos”, detalló la presidenta de AMAC en Guasave.

Reveló que los años 2020 y 2021 han sido los más difíciles para la fundación AMAC, ya que bajó mucho la estadística de adopción de los 60 cachorros que se han rescatado en el transcurso de esos años.

Expresó que no cuentan con un refugio como tal, ya que los mismos voluntarios se encargan de darles un hogar temporal, ya sea en sus casas o con sus amigos más cercanos para su pronta adopción.

Comentó que uno de los casos más impactantes que la ha conmovido fue la de una cachorra con mezcla de dálmata que se encontraba en los huesos, la cual fue atropellada y duró una semana tirada en un camellón de la ciudad.

Leer más: ¡No hay restricción oficial! Sí puedes grabar el momento en que te vacunen en Sinaloa

Señaló que no podía creer que la gente y los autos que pasaron por dicha vía jamás la ayudaron para ser auxiliada por un veterinario.

“Lo más fácil es esquivar la mirada, no lo veo, no me duele, no es mi asunto, no me corresponde, para esquivar responsabilidades. Nosotros lo hacemos por amor”, expresó González Cázarez.

Le pidió a los guasavenses no ignorar estas situaciones y que se sumen a ayudar a los cachorros y gatos en calidad de calle.

¡No hay restricción oficial! Sí puedes grabar cuando te vacunen en Sinaloa

Síguenos en