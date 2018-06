Faltaron propuestas y los cómo para llevarlas a cabo

Guasave, Sin.- Los especialistas que participaron en la Mesa de Análisis posterior al Debate de Ideas y Propuestas organizado por esta casa editorial y por el portal ADN Informativo coincidieron en que los candidatos en general desaprovecharon la oportunidad para exponer sus propuestas, así como la explicación acerca de cómo las convertirán en una realidad.

Al ser cuestionados por el moderador respecto a qué temas estuvieron ausentes del discurso que les hubiera gustado escuchar más, coincidieron en que áreas como el turismo, deporte, prevención del delito, así como falta de exposición sobre el Plan Municipal de Desarrollo que propondrá cada uno de llegar al puesto buscado, fueron puntos en los que quedaron a deber.

Postura

Nicolás Zúñiga, economista, profesor, ex funcionario público y reconocido analista político en el estado, señaló que los gobernantes deben esforzarse más por eficientar el gasto público. “Si queremos mejores servicios y obra pública se necesita mejorar la calidad del gasto público. Que haya continuidad a la obra pública aunque no sea del mismo partido.”



Por su parte, Crescencio Flores, quien también es experto en temas políticos y analista reconocido en todo el estado, coincidió en que se utilizó poco el asunto del gasto público. “Faltó lo que es la parte fundamental de la administración del municipio. No hubo novedades en ese sentido.”

Rolando García, quien es profesor y un destacado entrenador de deportistas de alto rendimiento, de la talla de María del Rosario Espinoza, sentenció que le hubiera gustado que se tomara más en cuenta el deporte, incluso destacó que en el plano nacional tampoco se le ha dado la importancia que a su criterio requiere este rubro.

“Si a un niño tú lo llevas desde pequeño a hacer deporte, vas a gastar menos en cárcel y policías. El gobierno debe poner muy en claro qué es lo que quiere para las niñas y niños. Y yo no vi que hablaran de esto”. Coincidió con Nicolás Zúñiga en que es importante darle continuidad a la agenda de alcaldes anteriores, independientemente del partido al que pertenezcan.

Para Pablo César Espinoza, reconocido periodista y titular de Noticiero Altavoz en el municipio, las propuestas para detonar el turismo han quedado de lado; manifestó que en Guasave se ha desaprovechado la belleza de las costas, islas y el río que cruza la ciudad. Reconoció que detonar esta área es un duro reto que requerirá de esfuerzo del Gobierno del Estado e incluso del país. Señaló que los candidatos deben impulsar la creación de consejos ciudadanos, pero que al llegar al cargo no se olviden de consolidarlos.



Formato

Las novedades en cuanto al formato bajo el que se realizó el ejercicio causaron opiniones contrastadas.

Nicolás Zúñiga refirió que se notó la falta de interés de parte de la ciudadanía, e indicó que en la medida que éstos se involucren mejorará también la calidad de los gobernantes, pues al conocer serán más exigentes con el actuar de los representantes públicos.

Crescencio Flores se remitió a la esencia del origen de los debates, que nacieron ante la necesidad de que los políticos realizaran una especie de rendición de cuentas; en ese sentido, dijo, el ejercicio cumplió con esas expectativas, pues a partir de él los ciudadanos conocen más a los candidatos.

Rolando García expuso que el formato le pareció bien, incluso un poco más que algunos nacionales.

“Cuando empiezan las discusiones se conoce mejor a las personas. En cuanto a cada candidato, pienso que cada uno dio lo mejor de sí. Diana Armenta, al tener ese año de experiencia como alcaldesa, tiene más conocimiento. Martín es normal que diga y critique más, pues no tiene cola que le pisen, no hay nada que se pueda hablar de él. Aurelia retomó un poco más sobre lo que propone López Obrador, aprovechando el hartazgo”.



Pablo César Espinoza externó que le gustó el formato y los 12 minutos para el toma y daca, porque terminó mostrándose el carácter real de la clase política.



“No se convirtió en un quién tiene la mejor idea, sino de quién grita más alto. El papel que asumió Martín Gerardo mostró una parte del hartazgo ciudadano al ver cómo terminan peleándose por un hueso, sin importar las propuestas.”



Crescencio Flores difirió con los otros líderes e indicó que aunque en general el ejercicio le pareció bueno, los 12 minutos libres para que interactuaran los candidatos dejaron en evidencia que hacen falta reglas.



Advirtió además que observó destellos de machismo, mientras que las candidatas no aprovecharon esta situación aun cuando uno de los puntos que se abordó fue la violencia de género. “Las candidatas prefirieron enfrascarse en una discusión entre ellas en vez de enfrentar a quien les levantó la voz”.



Conclusión

Los invitados a la Mesa de Análisis concordaron en que el ejercicio fue una buena muestra. Crescencio Flores expuso que ésta es una práctica sana que debería multiplicarse, no solo en temporada de elecciones. Rolando García indicó que le gustó y le gustaría que en el futuro se sigan dando, porque ahí es donde conoces el alma de los candidatos.

Pablo César indicó que le hubiera gustado que los candidatos expusieran más propuestas, pues muchos ciudadanos que aún están indecisos esperan conocer más a fondo las propuestas para con base en esto emitir su voto.