Familia de Berenice confirma demandará a la Comuna

La familia de Berenice “N”, la joven de 18 años que perdiera la vida días después de accidentarse en una obra que no tenía la señalización adecuada sobre el bulevar 20 de Noviembre, sí interpondrá una denuncia formal contra el Ayuntamiento.

El padre de la joven señaló que la alcaldesa Diana Armenta Armenta sí se puso en contacto con ellos y que les brindó apoyo económico, aclarando que era independientemente de lo que decidieran hacer de forma legal.

Denunciarán.

Manuel David Real, padre de la víctima, señaló que decidieron proceder de manera legal porque fue una irresponsabilidad enorme de parte de la Comuna dejar una obra de ese tipo sin la señalización adecuada, además porque ese tipo de situaciones abundan en el municipio y podrían cobrar más vidas, y también porque el personal del Ministerio Público en Culiacán les recomendó realizar la denuncia formal.

“Le tocó a mi hija en esta ocasión, pero yo no quiero que sigan pasando estas cosas, el Ayuntamiento tiene que hacer bien su trabajo, no dejar las obras inconclusas y, peor, sin señalamientos adecuados, por eso decidimos proceder legalmente, para que no se cobren más vidas.”

Manuel David mencionó que no ha querido pasar por el lugar en donde ocurrió el accidente de su hija, pero que le informaron que después del percance pusieron señalamientos desde la curva hasta la obra.

“No he querido pasar por ahí, pero dicen que ya terminaron la obra y que después del accidente fue que pusieron señalamientos desde antes de la obra, no he pasado por ahí porque no quiero ver el lugar, es muy doloroso.”

El padre de Berenice pide que se castigue al responsable, pues por culpa del Ayuntamiento los sueños de su hija, quien quería sumarse a la Marina cuando terminara la preparatoria, fueron truncados de tajo por el percance.

“Que se sancione al responsable, tienen que buscar quién fue el que mandó y quién dejó las cosas así”, reclamó.

El apoyo.

Manuel Real declaró que la alcaldesa se contactó directamente con él cuando su hija falleció y que les ofreció hacerse cargo de los gastos funerarios. “Aún no lo hemos pagado, pero sí nos apoyarán con eso, la alcaldesa habló conmigo y nos dijo que nos ayudaría a pagar la funeraria, independientemente de lo que nosotros decidiéramos hacer de manera legal por la situación, reconocemos la disponibilidad de ella”.

Trabas.

El padre de la víctima informó que la denuncia la interpondrán en los próximos días, pues están recopilando las cosas que el licenciado les pidió, en dicho proceso; señalaron que tanto en Seguridad Pública, como en Tránsito Municipal, les negaron el parte informativo sobre el accidente.

“Solicitamos el parte en Seguridad Pública y nos dijeron que había caído un rayo y que no nos lo podían entregar, y en Tránsito Municipal nos dijeron que ellos no tienen el parte porque no acudieron al sitio, pero sabemos que no nos lo querían dar, porque necesitamos el parte para poder entablar la denuncia, pero ya lo conseguimos y la denuncia es un hecho”, finalizó.