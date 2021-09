Familia de joven de Guasave que murió por cirugía estética denuncian al médico; No era cirujano, acusan

Sinaloa.- Familiares de Enrique Agramón, joven de 32 años que murió el pasado jueves tras someterse a una cirugía estética, procedieron por la vía legal y denunciaron por homicidio al doctor Humberto “N”, al considerar negligencia médica, y de quien saben en realidad no se cirujano sino médico familiar.

Al parecer la causa de la muerte fue un choque cardiogénico, diagnóstico que de acuerdo con los seres queridos de Enrique les dieron los médicos de la clínica privada donde falleció.

Fueron la madre y la hermana quienes interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, y buscarán justicia para el joven, quien murió la madrugada del jueves en una clínica privada en Los Mochis, donde había sido ingresado de emergencia.

El proceso

La historia del trágico final de ‘Kike’, como era llamado de cariño por su familia y amigos, empezó el sábado 18 del mes en curso. Fue citado en el transcurso de la tarde en un domicilio particular en el fraccionamiento Santa María, en Gusasave, el cual opera como clínica de medicina estética y Spa.

A las 18:00 horas empezó el procedimiento el doctor, de quien hoy saben que es médico familiar y no cirujano como se los hizo creer, acompañado de un anestesiólogo y de una asistente.

Al tratarse de una minilipo, el médico le explicó a Enrique que era algo poco invasivo, menor, el plan era extraer menos de tres kilos de grasa de la parte frontal del abdomen, y le dio la seguridad de que podía realizarse en dicha clínica y que por dicho trabajo el cobro era alrededor de 35 mil pesos.

‘Kike’ inició el proceso con la intención de retirarse la grasa a la altura de los oblicuos, parte lateral del abdomen, y se sometió a la cirugía, operación que desde que inició fue dolorosa, ya que se le colocó anestesia local y pudo externar que sentía dolor y la manipulación. Al concluir el médico externó que había hecho un buen trabajo y que había sacado toda la grasa a Enrique.

En un audio de viva voz del hoy finado, que grabó después de ser operado, detalla que su lado derecho no se durmió bien y tenía mucha sensibilidad, sobre todo la parte de arriba del pecho derecho, donde pudo sentir cuando entraba la cánula, lo que le provocaba ardor y dolor.

“Sentía mucho dolor cuando entraba y salía la cánula, y les decía, y según me ponían medicamento y nada. Y luego me ponían el trapo y sentía como cosquillas arriba, pero por abajo no sentía. Eso era lo que me molestaba más.” Fue una parte de la expresión que grabó.

Le extrajo tres litros de grasa, pero a considerar de quien lo acompañaba, fue más sangre que grasa.

Ese mismo día lo dio de alta una vez que le colocó la faja. Sin vendarle piernas y sin guardar reposo lo envió a casa, indicándole el medicamento que debía tomar y de bajarse la presión darle poquito refresco de cola.

Desde ese momento el doctor perdió contacto y al llamar a su teléfono estaba apagado y fue hasta al día siguiente que respondió las llamadas. Eran las primeras horas del domingo cuando Enrique empezó con náuseas, dolor extremo, temperatura y a presentar oxigenación baja. Al cuestionar a Humberto les explicó que era un proceso normal del cuerpo, parte de la recuperación.

Intentaban darle de comer pero su cuerpo expulsaba los alimentos, desde lo sólido hasta agua. Su situación cada vez iba decayendo y el martes exigieron la presencia del médico al notar que las manos de ‘Kike’ empezaron a tornarse en una tonalidad azulada y empezó a alucinar, y al explicarle lo que estaba pasando llegó al domicilio del paciente, lo agarró de un brazo y de forma brusca y jalando lo subió a un carro y por su propia decisión lo ingresó a un hospital que se ubica por la calle Ángel Flores, donde lo esperaba un cardiólogo.

Ahí tranquilizaron sus signos vitales, pero no mejoraba porque su presión no se estabilizaba, por lo que se le diagnosticó una trombosis pulmonar, lo que implicaba que había coágulos, pero no se les detalló si de sangre o grasa, y que presentaba grasa en las arterias.

Se les indicó que se requería de un medicamento que solo manejaban en el Seguro, pero al no ser derechohabiente del IMSS se tomó la decisión de ingresarlo de emergencia al Hospital General, donde también contaban con la medicina pero se requería que estuviera internado.

Leer más: ¡Amargo martes! Reportan múltiples balaceras en Culiacán, Sinaloa

Una vez en el General, y atendido por al menos tres especialistas, determinaron que la situación era delicada y la disyuntiva era que por su condición si se suministraba medicamento se podía desangrar, por lo que se decidió trasladarlo a una clínica privada en Los Mochis, donde se le haría una operación para deshacer los trombos de grasa, pero la debilidad del cuerpo de Enrique ya no soportó más.