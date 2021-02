Familia priista rinde sentido homenaje en memoria de Pepe Menchaca en Guasave

Guasave, Sinaloa.- El Partido Revolucionario Institucional le rindió hoy un sentido homenaje a José Menchaca López, exdiputado local y empresario, considerado un distinguido y activo militante, quien perdió la vida ayer en una clínica privada de la ciudad de Los Mochis, derivado de las secuelas que le dejó el Covid-19.

El adiós para el ingeniero eléctrico estuvo marcado por el dolor, llanto, porras y aplausos, para al que llamaron el gran amigo Pepe Menchaca, quien hoy de nuevo estuvo presente en el partido, pero en un féretro, donde se rindieron tres guardias de honor por líderes priistas,ventre los que se destacaron Mario Zamora Gastélum, candidato a la gubernatura de Sinaloa, así como los candidatos a diputaciones locales, Feliciano Valle, Socorro Castro y Víctor Espinoza, y entre las mujeres Diana Armenta expresidente municipal de Guasave y actual candidata por dicho cargo, así como Diva Hadamira Gastélum, exsenadora, y obviamente, la familia de Menchaca López.

Pedro Flores Carvajal, actual presidente del partido tricolor en Guasave, dio el pésame a la familia, y recordó al hoy finado como un hombre ejemplar que dejó un gran legado de humildad y trabajo solidario por los más vulnerables.

"Tu luz se apagó, pero no tu ejemplo y espíritu de lucha social, que trasciende en tus hijos, tu esposa y en tus amigos, por amor a Guasave, tu familia priista te decimos hasta siembre mi querido Pepe", externó.

Luego hizo uso de la voz Guillermo Barreda, empresario, compadre y gran amigo de Pepe Menchaca, quien consternado por lo hoy vivido, dijo jamás haber imaginado estar en la posición de despedir a su gran compañero.

Sensible y afligido por la pérdida que hoy los embarga, reflexionó con los presentes que la muerte era el comienzo de una historia de amor, que vivirán eternamente con Dios, con los seres que más se quieren. "Muchas personas mueren diariamente, pero aquellas que por sus obras trascienden y nos reconcilian con la humanidad, son pocas", refirió.

Cómo destacado, sensible y especial fue descrito el guasavense, registrado en la ciudad de Guamúchil, pero que dejó sus raíces en el corazón agrícola de México.

Fue al momento de dar su mensaje María Jose Menchaca, hija del empresario, fue uno de los momentos más sensibles del homenaje, al expresar su dolor pero también el aprendizaje y legado que deja, a quien considera un gran ser y lo difícil que será vivir sin él.

Compartió que fueron casi cuatro meses de experimentar sentimientos muy difíciles al no tener junto a ella a su padre con salud.

"Mi papá cosechó muy buenos amigos, amigos que nos han mantenido fuertes en toda esta batalla. En estos meses también se me habló mucho de milagros y muchas veces me cegaba buscando un milagro que fuera para mi beneficio, tiempo después me di cuenta que el milagro lo hizo él, papá gracias por prolongar lo inevitable, porque en este tiempo de lucha me enseñaste que no estamos solos", resaltó

Las condolencias no se hicieron esperar entre la familia priista, y fue Mario Zamora quien recordó que Pepe tenía un sueño de ser alcalde de Guasave, y buscarán honrar su memoria trayendo lo mejor a Guasave. Por su parte, Diana Armenta de dijo consternada y triste, y mencionó que la vida y la política a veces son injustas, al privar, a quien fue su amigo, de cumplir su deseo de ser presidente municipal en la tierra que lo vio nacer.

Conmovida por la pérdida, recordó a Pepe Menchaca como un hombre entregado, apasasionado en lo que hacía, y sobre todo un padre amoroso. Reconoció la valentía al decidir como empresario entrarle a la política con el deseo de ayudar y mejorar muchas cosas, pero desafortunadamente en su altruismo perdió la vida al contagiarse de Covid-19.

Víctor Espinoza reconoció que el PRI perdió al mejor activo político que tenía en Guasave y se remontó a la amistad de años, recordándolo como un hombre franco.

Una vez se le rindió el homenaje en el PRI, se le trasladó a las instalaciones de Canacintra, donde tuvo una destacada participación como presidente por los logros a favor de la cámara que consiguió.

Tras finalizar el homenaje, fue trasladado a la funeraria donde sus restos serían cremados.