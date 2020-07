Familias enteras están contagiadas de Covid en Estación Naranjo, Sinaloa; claman actuar

Guasave, Sinaloa.- Un llamado urgente a las autoridades de Salud en el estado y directamente a la Jurisdicción Sanitaria hizo Manuel Javier Ochoa, habitante de la sindicatura de Estación Naranjo, Sinaloa para que atiendan con acciones de sanitización y cerco sanitarios pues temen que la cifra de contagios se mantenga en aumento, así como las defunciones.

Impactado por el gran número de personas que actualmente se encuentran enfermos de Covid tanto en su familia como en toda la sindicatura, se comunicó a este medio para solicitar ayuda y hacer público el grave problema de salud que están viviendo.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Problema

“Estamos pasando por una situación muy difícil y no se ha actuado, yo en menos de un mes sufrí cuatro pérdidas por Covid, me he enterado de personas que ellos han confirmado que toda la familia está infectada, un conocido toda la familia está infectada y son nueve”, expuso.

Ahorita aquí en mi calle ha habido como 20 infectados, han salido adelante unos, entonces yo miro las estadísticas que son nueve (casos activos actualmente) pero yo veo que en mi familia nada más son esos nueve, son muchos casos.”

Afectación

En menos de un mes tan solo en su familia tuvieron cuatro pérdidas por Covid-19, lamentó, pues fallecieron sus abuelos y dos hijos de ellos, además de que él particularmente actualmente está infectado pero con mucha mejoría en su estado de salud, así como su mamá.

En la larga lista de afectados mencionó primos hermanos que también han sufrido los efectos de esta enfermedad.

Últimas noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Guasave, Noticias Sinaloa

Necesidad

Consideró que en esta zona ha hecho mucha falta labor de información y prevención para que haya más responsabilidad de parte de la población y actúe con aislamiento social para cortar la cadena de contagios, pero también el accionar de las autoridades y personal de salud con labores de sanitización.

¿Aquí la autoridad qué hace pues para prevenir la movilidad?, aquí no han sanitizado, nada, yo una vez lo quise hacer como voluntario y nadie quiso cooperar y esto no se trata de política, se trata de una preocupación por un tema de salud”, indicó.

Dijo que como ciudadano que ya fue muy afectado por esta enfermedad está preocupado por esta situación que están padeciendo y espera que tomen cartas en el asunto para que disminuya el número de casos.