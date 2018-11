Fans se reúnen en la tumba de El Gallo de Oro

Guasave,Sin.- Lloré sobre la tumba de mi padre cuando quise reclamarle porque solo me dejó. Sentí que me ahogaba en sufrimiento, el recuerdo de mi viejo me partía el corazón, cantaron sus hijas ante la tumba donde descansan los restos de El Gallo de Oro hace ya 12 años.

Piden por su eterno descanso

Mi nuevo amor, Cómo me duele, Vete ya, El Pávido Návido, La Yaquesita, La Papa, Cuando yo me muera, y Sobre la tumba de mi padre, fue parte del repertorio que a ritmo de banda y en voz de Francisco Elizalde entonaron para recordar a Valentín Elizalde aún en su lecho de muerte.

En punto de las 12:00 horas cientos de seguidores se dieron cita en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario, donde se ofreció una misa por el eterno descanso de El Vale. Con lágrimas y un nudo en la garganta, Camila Valencia, madre del artista, abrió su corazón ante los micrófonos de esta casa editorial, donde agradeció por todo el apoyo que han recibido durante estos años, luego del asesinato de su hijo. “Siempre agradecida con todos, quisiera que el recuerdo de mi hijo permaneciera presente siempre. Qué puedo decir yo, son sentimientos encontrados, ya que como madre me parte el corazón siempre su recuerdo. Es un dolor que jamás superaré”, dijo.