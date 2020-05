Festividad del Día de las Madres dejará derrama estimada de $22 MDP

Guasave, Sinaloa.-Muy lejos de los 66 millones de pesos que habían previsto como derrama económica es como estarán este año los comerciantes. César Sánchez garcía, presidente de la Canaco Guasave, detalló que aunque es aventurado hacer estimaciones consideran que pudiera ser de entre 20 y 22 millones de pesos.

Percepción

Ahondó en que antes de que se estableciera la cuarentena y teniendo en cuenta la derrama económica de 64 millones de pesos que se tuvo en el 2019, fueron positivos al considerar que el crecimiento para el 2020 podría ser de 2 millones de pesos más.

“No eran números a la ligera, esta estimación nosotros la hacíamos con base en los números del 2019, el crecimiento promedio para este año calculábamos que iba a ser de 2 millones de pesos, pero pues ya con esta extensión de la cuarentena pues prácticamente el monto estimado se redujo ampliamente.”

El líder camaral detalló que en Guasave los hábitos de consumo están bien definidos y para este año los comerciantes que se verán beneficiados serán los mismos giros que tradicionalmente lo hacen, solo que las proporciones en que se dará la derrama serán menores.

“Ahorita no se puede hablar de beneficiados si no de los menos perjudicados, en ese sentido consideramos que aquellos comerciantes que tienen a disposición mercancía como roa, zapatos y accesorios por medios electrónicos, son los que podrán seguir, de la misma manera el sector restaurantero, con las restricciones correspondientes pero pues también va a operar, incluso las florerías que aunque no están dentro de las actividades que se consideran esenciales pues ya vimos que se les va a dar la facilidad para que este día laboren aplicando estrategias como las ventas por teléfono, medios electrónicos y también con el servicio a domicilio, entonces quienes se adaptan son los que van a obtener de alguna manera alguna ganancia.

Un año perdido

Sánchez García detalló que por desgracia al estar ya en el quinto mes del año y teniendo en cuenta las condiciones tan adversas que ha enfrentado el sector al que representa consideran que el 2020 comercialmente es un año perdido.

La celebración del Día de las Madres dejara una derrama económica estimada de 22 mil millones de pesos/Fotografía:Vicente Guerrero| El debate

“Por desgracia ha sido un año muy complicado en el que no nos han faltado situaciones que nos hagan nadar en contra de la corriente, ahora con esto que se está viviendo, con el Coronavirus, la verdad es que no sabemos en que punto se pudiera llegar ya a un equilibrio que nos acerque a la normalidad, por desgracia como te comento para nosotros el 2020 ha sido un año perdido.”

El líder hizo un llamado a la sociedad para que se apeguen a las recomendaciones que hacen las autoridades de salud, ya que detalló que de otra forma la situación solo va a empeorar.

