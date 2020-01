Fin de vacaciones decembrinas aglomera terminales de autobuses

Guasave, Sinaloa.- El periodo vacacional está por finalizar y las centrales de autobuses ya representan un incremento de hasta el 100 por ciento en la afluencia de personas que buscan regresar a sus lugares de origen.

Los destinos que representan una saturación en las corridas son principalmente Ensenada, Tijuana y Mexicali

Incremento

El gerente de una línea de autobuses que está ubicada sobre el bulevar Central, Elías López Sánchez, informó que desde ayer se tiene un aumento considerable en el pasaje, por lo que los boletos del día están completamente agotados.

Compra. La mayoría de los pasajeros empiezan a comprar sus boletos redondos o adquieren el de su regreso con muchos días de anticipación.

Desde el primer día del mes se siente el cambio, la afluencia de pasajeros aumenta considerablemente, yo creo que ahorita sí es un 100 por ciento lo que se nos ha incrementado; por ejemplo, los boletos para hoy (ayer) ya están todos vendidos, no tenemos asientos disponibles en ningún horario, en ninguna corrida, está todo saturado”.

López Sánchez detalló que son tres los destinos más solicitados, por lo tanto lo que presentan una saturación; mientras que los horarios vespertinos son los preferidos por los viajantes.

“Son Ensenada, Tijuana y Mexicali los destinos que más se nos saturan, es a donde más viajan y la mayoría busca siempre los horarios después de las 16:30 horas, sin embargo, al no haber espacios terminan comprando en horarios de la mañana”.

El gerente de la línea de autobuses indicó que a partir de hoy y durante el fin de semana, llegan a incluir hasta 10 unidades más para poder brindar más corridas y darle atención a la demanda que tiene la ciudadanía.

Si se necesitan más carros, metemos más para dar el servicio, porque es durante el fin de semana que aumenta aún más la afluencia de pasajeros, y pues para poder dar el servicio y atender la demanda de la gente, hemos llegado a meter hasta 10 unidades. Son los camiones con los que contamos para hacerle frente a estas fechas”.

Expresó que normalmente se tiene un aproximado de cinco corridas, pero por la temporada están saliendo entre nueve y 10.

Precaución

López Sánchez explicó que de un par de años a la fecha se tiene más prevención en la adquisición de los boletos por parte de los pasajeros, y estos buscan comprarlos incluso el mismo día que llegan o los compran redondos, para evitar correr el riesgo de no encontrar la forma de regresar a tiempo para sus actividades laborales o para las clases.

“La verdad es que ya tiene un par de años que hemos notado que los pasajeros compran sus boletos redondos, ya con la fecha de su regreso definida o en ocasiones la dejan abierta, pero el mismo día que llegan definen su salida; lo mismo pasa con otros pasajeros que al llegar, aquí mismo en la terminal lo adquieren, y es que ya saben que en estas fechas la saturación es mucha y de no comprarlos con tiempo suficiente de anticipación, corren el riesgo de no encontrar lugares disponibles y, con ello, no llegar a su destino a tiempo para el trabajo o para la escuela.”

Reconoció que aún hay personas que buscan comprar un boleto el mismo día que necesita regresar, pero ante la saturación, no les es posible.