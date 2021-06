Finalmente toman acuerdos sindicalizados y Jumapag en Guasave

Guasave, Sinaloa.- El líder del sindicato de la Jumapag manifestó su conformidad con los acuerdos obtenidos en la reunión que sostuvo ayer con la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, aunque por acuerdo mutuo de las partes no darán a conocer aún los avances.

“Estuvimos platicando con la presidenta y su equipo de trabajo, y la verdad es que hay mucha disposición en ella por solucionar esto”, declaró Israel López Cortez.

Comentó que mantendrán los acuerdos reservados hasta que ya esté cerrado todo el diálogo, pero que andan motivados los trabajadores, ya que a Aurelia Leal se le ve voluntad de querer ayudarlos.

Afirmó que son acuerdos sobre varios puntos, por lo que no han podido avanzar mucho, pero siguen en el diálogo.

Conformidad

Comentó que aún faltan muchos acuerdos que se han tomado y van a ejecutar, y todos son a beneficio de los trabajadores, la propia empresa y sobre todo la ciudadanía.

Reveló que continúan platicando y tomando acuerdos, para lo cual se abrió una mesa de diálogos permanente para reunirse con frecuencia, dependiendo de las necesidades que se presenten.

Dijo también que confía en ella y seguirán caminando de la mano en beneficio de la ciudadanía, de la empresa y de los trabajadores.

Reconoció que es bueno que la alcaldesa tenga esa disposición para tratar de solucionar la problemática que existe, ya que en el sindicato tienen muy buena intención de trabajar con ella.

Alcaldesa

La alcaldesa comentó que siempre van a privilegiar a la clase trabajadora, y que el problema no es que no haya acuerdos, sino que no tienen recursos y no los pueden sacar de donde no existen, por lo que se tiene que poner a trabajar para que la Junta salga adelante.

Leal López comentó que sí han logrado avances con los pendientes, solo que recibieron un rezago enorme por parte de la Jumapag y han venido arreglando eso.

“Se decía que la Junta no iba a continuar por la situación en la que se encontraba, ya que nadie daba nada por ella, pero sin embargo, hemos ido avanzando considerablemente”, resaltó.

