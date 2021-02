Firma de pacto de civilidad entre aspirantes morenistas terminó en zipizape

Guasave, Sinaloa.- Lo que se suponía sería una reunión para hacer un pacto de civilidad y unión entre todos los aspirantes a diversos cargos por Morena, terminó en una manifestación de un grupo de personas afiliadas al partido quienes pedían que no se incluyeran a personas externas, argumentando que ellos han trabajado para la lograr la estructura que hoy mantiene fuerte a Morena.

Leer más: Guasave en una zona altamente sísmica pero no de fuerte riesgo

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el encuentro estuvieron presentes la diputada Lucinda Sandoval, la exdelegada de los Servidores de la Nación en Guasave, Joselyn Hernández Jiménez y el doctor Jesús López Rodríguez, además de morenistas que se registraron para algún cargo de elección popular; faltando la presencia del diputado Casimiro Zamora y de la propia alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López.

Reunión

Jesús López Rodríguez, quien se registró de manera externa para la alcaldía de Guasave por Morena, señaló que fue convocado a una reunión entre precandidatos con la finalidad de firmar un pacto de civilidad.

Sin embargo, es importante recalcar que, al menos durante buena parte del inicio de dicha reunión, prevalecieron los gritos y los desencuentros entre varios de los asistentes, incluso con los ánimos encendidos, unos a otros se pedían que se retiraran del lugar si no estaban de acuerdo con el encuentro. También, a un grupo de personas que llegó con cartulinas en mano en las que se leía ‘No externos, Morenistas a la cabeza’, entre otras leyendas más, se les pidió que se retiraran del sitio; fue la exdelegada de los Servidores de la Nación en Guasave, Joselyn Hernández Jiménez quien argumentando que eran demasiadas personas y no se debía por los protocolos sanitarios, era necesario que abandonaran la reunión.

Hernández Jiménez, entre las muchas intervenciones que realizó, enfatizó que se les debe de dar la bienvenida a los externos pues la convocatoria es clara y señala que el 33 por ciento de los puestos está destinado para ellos y dijo que lo sucedido era además de una falta de respeto, también una muestra de inmadurez y de falta de civilidad política.

Debate

Al ser cuestionado sobre lo sucedido, López Rodríguez enfatizó que la convocatoria es clara y que no busca desplazar a ningún morenista.

“Yo soy externo, pero se quedó en el acuerdo de todos que la convocatoria marca que hay un porcentaje de externos que se van a aceptar y nosotros venimos a buscar una oportunidad... Yo no vengo aquí a obligatoriamente ser el candidato porque a mí se me haya puesto, soy una gente adulta, soy una gente madura, no vengo a desplazar a ningún morenista ni a pelearme con ellos, yo vengo a hacer equipo con todos y creo que eso es muy importante.”

Ambiente

Desde cuestionar a la exdelegada regional de Morena sobre el por qué había convocado a dicha reunión y pedirle el nombramiento que avale su autoridad dentro del partido; hasta comentarios de que la reunión no estaba bien organizada, que no se les permitió expresarse a todos, que faltaron personalidades relevantes del partido y que no deberían de darse candidaturas a externos, además de varios gritos y enfrentamientos verbales, fue lo que se vivió en las más de dos horas que tuvo de duración el encuentro.

Leer más: Habitantes de Juan José Ríos esperan mejore su calidad de vida con municipalización