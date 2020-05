Florecen los girasoles de Mocorito y nadie los podrá admirar

Guasave, Sinaloa.- El éxito que tuvo el parador fotográfico en el cultivo de girasoles a fines del año pasado no podrá repetirse esta primavera, a pesar de que estos ya están en todo su esplendor.

El predio fue ampliado y los ejemplares fueron sembrados a la misma vez pero nunca se pensó que estos no serían apreciados por los visitantes al malecón María del Rosario Espinoza.

Situación

Benjamín Ahumada López, director de Desarrollo Económico, explicó que este fue realizado pensando en llegar a tener las 30 mil visitas que tuvieron en la siembra anterior, sin embargo eso no será posible.

“La idea era la misma, darle al malecón la oportunidad de que la gente lo visitara más y que se tomaran la foto como los paradores fotográficos que se tuvieran en esta ocasión, creo que es la naturaleza la que va aprovechar porque son mu-chas abejas las que están aprovechando la parte esa, y sí, lo que nació para ser un atractivo turístico pues quedó solamente en un atractivo para los que pasen pero no van a poder aprovechar para lo que fue creado”, expuso.

“El detalle es que no se va aprovechar para el fin que tenía, que era promover la parte turística que mucha falta nos hace y que en esa experiencia que tu-vimos en esa primera eta-pa pues la verdad fue muy visitada y con muy buenos comentarios, incluso del secretario de Turismo que vino a inaugurar el corredor y que fue algo que a nivel estado causó una muy buena impresión para el municipio.”

En vigilancia

El predio que reverdeció y hace días empezó a pintarse de color amarillo permanece vigilado por elementos de Seguridad Pública destinados como guardias.

Aunque era la intención principal, el funcionario dijo que hasta la fecha no han tenido reportes de personas que estén acudiendo a tratar de tomarse fotos, por lo que han acatado las indicaciones de no salir si no es necesario.

Resguardo

“La gente tiene que entender que no están las condiciones como para salir y tomarse la foto, ahorita se va desperdiciar esa parte pero qué bueno que la na-turaleza lo aproveche”, indicó.

“La verdad que es una lástima que el fin no se logre, la propuesta era para visitantes y no se cumple con eso pero bueno yo creo que lo primero es la salud ante todo ese tipo de situaciones y tenemos que quedarnos con eso”.

Sin visitas

Al igual que en la edición anterior el cultivo de girasoles se encuentra a un lado del Centro Cultural Guasave , en el malecón María del Rosario Espinoza, sitio que permanece desolado debido a la cuarentena que prohíbe a las personas andar fuera de sus casas si no es para una actividad esencial.

