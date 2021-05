Florerías de Guasave esperan un repunte en ventas por Día de las Madres

Guasave, Sinaloa.- Propietarios de florerías en el municipio de Guasave ven la celebración del Día de las Madres como una fecha que pudiera traerles la reactivación que tanto necesitan para estabilizar, aunque sea un poco sus finanzas tras la crisis que trajo la pandemia.

El representante de la Unión de Florerías Organizadas de Guasave señaló que ya se encuentran listos para brindarle un servicio de calidad y a buen precio a la ciudadanía.

Carlos Leyva Duarte, representante de la Unión de Florerías Organizadas de Guasave, dijo que la fecha les representa una esperanza de que las ventas mejoren, que es lo que han estado esperando desde hace tiempo, para equilibrar un poco las finanzas de sus negocios y mantenerse al servicio del cliente.

“Tenemos mucha esperanza de que mejoren las ventas a más de un año de pandemia. Siempre es un motivo festejarle a la madre y en ese sentido creo que tendremos la oportunidad de que se repunten las ventas porque los arreglos florales se han vuelto también parte de la tradición de ese festejo.”

Añadió que se encuentran listos para la celebración del Día de las Madres, recalcando que en los establecimientos se cumplen todos y cada uno de los protocolos sanitarios para prevenir riesgos pues la pandemia aún continúa y hay que privilegiar la salud.

Leyva Duarte detalló que hasta el momento desconoce cómo procederá el gobierno municipal respecto a los permisos para ingresar a los panteones, así como con la venta de flores a los alrededores, pues no se ha tenido ningún acercamiento, incluso durante todo el proceso que lleva la pandemia.

“No sé cuál sea la determinación que tome el gobierno municipal en ese sentido, pero nosotros sí permanecemos a la expectativa en función de que la pandemia no ha pasado y ahorita hay que cuidar la salud y la vida... Hasta el día de hoy no ha habido acercamiento con las autoridades respecto al tema de ventas, y si mal no recuerdo en todo lo que ha sido el proceso de pandemia y las fechas importantes no lo ha habido”.

Pese a que al incrementarse el costo del combustible, el producto final también se encarece, los propietarios de las florerías organizadas han mantenido un acuerdo interno para seguir respetando los precios que se tienen desde años atrás para no afectar la economía de la ciudadanía.

“Siempre para el caso nuestro sufre un aumento el producto porque la gasolina es más cara, el traslado también, conservar el producto es más caro, pero ahí lo que hemos hecho es mantener un acuerdo interno entre las florerías para sacrificar más nosotros la utilidad en aras de no subir el precio final al consumidor”.