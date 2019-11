Flores, luz y globos para los angelitos en su día

Guasave, Sinaloa.- Sus risas y sus travesuras fueron recordadas con mayor fuerza ayer. Para muchos era un día más de duelo, de recordar el triste día en que seres inocentes partieron físicamente de este mundo.

Al celebrarse ayer el Día de los Angelitos, desde temprana hora fueron arribando dolientes a los panteones para realizar tareas de limpieza, lavar tumbas, colocar flores, veladoras y en algunos casos realizar decoraciones con globos multicolores.

Vivencia

En una pequeña capilla de azulejos color rosa trabajaba con ánimo la señora María del Carmen Jiménez, madre de Liliana del Carmen, quien apenas teniendo 11 meses tuvo un fatal desenlace al presentar muerte de cuna.

Tradición.- Durante todo el día de ayer se registró asistencia de personas al Panteón Municipal. Para este día se espera un aumento en la afluencia con la celebración del Día de Muertos.

“Yo la encontré así, me la quitaron y se la llevaron al médico pero ya iba sin vida ella”, relató la madre de familia. Aunque tuvo dos hijos más, dice que hasta la fecha no logra reponerse de tan grande pérdida.

Dice la gente a’i lueguito se le va pasar, se va reponer pero no, nunca, jamás, menos la de un hijo.”

Nació en febrero de 1986 y se fue un día de enero de 1987, apenas iba cumplir un año, recuerda, por lo que cada 1 de noviembre, 24 de diciembre, el Día del Niño, el día de su cumpleaños, asiste a visitar su tumba.

Mientras Dios me lo permita aquí voy a estar con ella, vengo y me estoy todo el día, le limpio, le pongo flores.”

Recuerdo

La visita de ayer fue un tanto inusual. Al llegar a la pequeña capilla se percató que la muñeca rubia que le llevó en Navidad estaba despeinada.

“Parece que vino a jugar con ella porque la despeinó, le desbarató la trenza, así me la encontré, le estaba diciendo: ¡te pusiste a jugar con ella y la despeinaste!, siempre la hallaba trenzadita y ahora está despeinada, ahí adentro no le pega ni el aire ¿cómo se puede despeinar la muñeca?, se la desbarató, la vez pasada no estaba así”, relató.

Labores

En los distintos puntos del Panteón Municipal se apreciaban familias realizando limpieza, colocando velas y flores, fieles a la tradición de venerar el recuerdo de quienes en vida fueron parte esencial de una familia.

Rosario Dolores Rubio limpiaba también ayer la tumba de su mamá, después lo hizo con la de su papá y una hija que también ya falleció. Están en distintos espacios en el Panteón Municipal, pues por lo saturado que está el espacio no pudo sepultarlos juntos.