Floristas de Guasave esperan un repunte en ventas del 50% el 10 de mayo

Guasave, Sinaloa.- El representante de la Unión de Florerías Establecidas de Guasave comentó que se espera un incremento del 50 por ciento en las ventas por el Día de las Madres, ya que es un día muy importante para todos los mexicanos el celebrar a la reina del hogar.

Carlos Leyva Duarte señaló que esperan que los ciudadanos apoyen al comercio local para que los negocios puedan tener un respiro económicamente hablando.

Aseguró que las metas que tienen para el 10 de mayo es alcanzar el objetivo de un repunte en ventas de flores del 50 por ciento, a pesar de las restricciones que las autoridades de Salud implementaron.

Destaca que antes de la pandemia era el doble de ganancias las que obtenían en fechas importantes, como la ya mencionada.

“La expectativa sería más bien alcanzar o mantener las ventas de antes de la pandemia, volver a estar en esa condición, no ver qué tanto podemos aumentar, sino volver a estar en esa condición y poder tener una oxigenación de nuestros comercios”, señaló.

Esto era antes de la pandemia, cuando la gente hacía sus pedidos con anticipación o el mismo día teníamos muchísimo trabajo”, señaló el empresario.

El representante de la Unión de Florerías de Guasave insistió en que esperan contar con el respaldo de la gente, pues las florerías han sido uno de los giros más afectados.

Indicó que antes del 10 de mayo ya se empieza a sentir un poco más el repunte de ventas, ya que es cuando los clientes hacen sus apartados y empiezan a preguntar precios para dicha fecha.

“Esperamos reactive la economía lo que viene siendo este sector, es por esto que esperamos que la gente nos apoye en estos momentos que estamos atravesando, pues es una situación muy difícil económicamente, ya que tenemos expectativas interesantes porque muchos mexicanos valoran y respetan a la reina del hogar, pues quieran o no, siempre buscan darle un detalle en un día tan importante”, reveló.

Leyva Duarte externó que a pesar de ser un día tan importante, no se debe de bajar la guardia, pues las personas tienen que respetar las medidas indicadas por las autoridades del municipio y el sector salud.

“Que no se nos olvide que todavía estamos en pandemia y tenemos que cuidarnos todos, nos seguimos cuidando nosotros y cuidando a nuestros clientes, y a cualquier persona que participa con nosotros, en ese sentido es el llamado a la población, no debemos bajar la guardia y no relajarnos, aunque ya haya una vacuna para prevenir la Covid”, finalizó.