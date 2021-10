Floristas de Guasave piden beneficiar al comercio local el Día de Muertos

Guasave, Sinaloa.- El líder de los floristas de Guasave solicitó a las autoridades que se solidaricen con los vendedores de la ciudad ante la llegada del Día de Muertos, para que se instalen fuera de los panteones, debido a que en la pandemia el sector quedó muy afectado, es por esto que tienen la esperanza de que haya un repunte de ventas en uno de las festividades tradicionales más importantes de México.

Carlos Leyva Duarte comentó que esperan ventas del 100 por ciento, a comparación del año pasado donde se captó solo el 80 por ciento.

El representante de los floristas externó su preocupación ante la llegada del Día de Muertos, debido a que es una fecha festiva que llevan esperando todo el año, ya que representa un mayor repunte en las ventas del sector, esto es benéfico para ellos, ya que podría llegar a oxigenar las deudas que tienen derivadas a la pandemia.

Sin embargo, solicitó a las autoridades del municipio de Guasave que se solidaricen con los floristas locales, para que no se permita la entrada de los golondrinos, ya que en años anteriores todos los floristas de Guasave se instalaban, hasta los vendedores externos, los cuales no están en contra de que vendan, si no que les den apertura a los comercios locales, debido a que ellos los llegan a triplicar en cuanto a producto y puestos.

Leer más: ¡Rinde cuentas! Alcaldesa de Guasave entrega su tercer Informe de Gobierno

“Pues es para que nos permitan vender y tener una reactivación en las ventas, sobre todo por este evento de la pandemia que la verdad nos ha pegado muy duro a todos, esperamos el apoyo del gobierno”, destacó Leyva Duarte.

Detalló que el año pasado en pandemia tuvieron una caída alarmante en las ventas del 70 y el 80 por ciento, ya que no se abrieron los panteones y las personas por el temor de contagiarse ante la covid-19 no salieron a comprar; señaló que fue una de las mayores crisis que se han vivido a nivel mundial, sin embargo, se mantuvieron fuertes ante ese fenómeno.

Enfatizó que esperan que en esta ocasión dé un giro de 180 grados que les permita generar ventas del 100 por ciento a fuera del Panteón Municipal. Destacó que muchas de las familias de Guasave arriesgan su patrimonio e inversión dentro de sus negocios de florerías, los cuales son alrededor de 30 en Guasave.

Señaló que ahora que las personas se encuentran inmunizadas contra el mortal virus del coronavirus, por lo que se espera una mayor afluencia de guasavenses que conmemoran a sus fieles difuntos para rendirles homenaje en un día tan importante, tal como lo establece la tradición mexicana.

“Con esto de la pandemia arriesgamos nuestra inversión y patrimonio, pero habrá que ver lo que plantea el Gobierno municipal”, explicó Carlos Leyva.

Leer más: La pandemia obligó a dos jóvenes de Guasave emprender y han tenido éxito

Invitó a todos los guasavenses ser partícipes en esta fecha tan importante tal como lo es el Día de Muertos para seguir con la tradición, y asimismo, ser solidarios con los comerciantes de Guasave y consumir lo local.