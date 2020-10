Floristas deben idear estrategia para ventas previo al Día de Muertos

Guasave, Sinaloa.- El director de Desarrollo Económico Municipal indicó que entienden la afectación que le causa al gremio de floristas la determinación tomada por el Consejo de Salud y el Consejo para Mitigar los Efectos del Covid-19 en Guasave sobre el cierre de panteones durante el Día de Muertos.

El funcionario informó que hasta el momento no han tenido ningún acercamiento con los representantes del gremio, sin embargo dijo que están en toda disposición para atenderlos.

“Yo en su momento lo comenté en una reunión que tuvimos después de que se determinó esto en Consejo, sabemos que esta determinación que se tomó les pega de lleno a ellos, y entendemos la afectación que les puede causar, pero como te comento, hasta ahorita no he recibido yo ninguna llamada para fijar un encuentro, por mi parte yo encantado de atenderlos y con gusto podemos a ayudar a diseñar alguna estrategia.” Ahumada López agregó que son muchos los sectores que se han visto obligados a innovar y replantear sus estrategias para que las ventas no se vean tan afectadas.

“Definitivamente la pandemia nos pegó a todos, pero ahorita lo que se tiene que hacer es buscar la forma, sabemos que no solo aquí en Guasave se tomó esa decisión de cerrar los panteones, también en otros municipios se tuvo que llegar a esta determinación ante el riesgo que hay aún de que se incrementen los contagios de este virus.” Añadió que están aún a tiempo de lograr ventas significativas si se organizan para vender previo a la festividad.

“La idea de limitar el acceso a los panteones en esos días es porque se quiere evitar la aglomeración, pero por el momento sí están abiertos, entonces yo creo que estamos muy a tiempo de organizarnos, hay muchos medios ahorita con las redes sociales, puede surgir algo bueno que ayude a que el golpe no se sienta tanto.” Recordó que a diferencia de otros municipios en los que tampoco se permitirá el acceso a los panteones, en Guasave la decisión fue consensuada con los consejeros, quienes mediante su voto llegaron al acuerdo.