Floristas en Guasave esperan caída hasta de 80% en las ventas

Guasave, Sinaloa.- Los floristas de Guasave están surtiendo producto para no quedarles mal a sus clientes, sin embargo están convencidos de que muy difícilmente obtendrán alguna ganancia por la festividad del Día de Muertos, declaró el dirigente de la Unión de Florerías de Guasave.

Víctor Manuel Mendoza Castañeda indicó que hasta el pasado viernes esperaban que las autoridades municipales consiguieran algún cambio para que con apego a las medidas de prevención y aplicando distintas estrategias se pudieran abrir los camposantos, sin embargo la respuesta que les dio el secretario del Ayuntamiento, Gerardo Peñuelas Vargas, es que no pudieron conseguir nada.

“Nosotros creemos que las ventas van a ser como de un 80 por ciento menos que en otros años, y esto lo consideramos siendo positivos y confiando en que a pesar del cierre va a haber clientes nuestros que fieles a la tradición comprarán flores para sus difuntos.” Si bien están resignados a que no habrá ganancias, cuando menos pretenden que no haya pérdidas de inversión.

Nosotros nos venimos a México a comprar la flor para no quedarle mal a los cientes que nos vayan a buscar, pero la verdad es que sabemos que no se va a hablar de ganancias, más bien aquí quedaríamos conformes si no tenemos pérdidas.”