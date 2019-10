Floristas piden mayor control de vendedores previo al Día de Muertos

Guasave.- A pesar de los aumentos que tuvieron las flores, los floristas del municipio mantienen la intención de conservar sus precios como los del año pasado pero ven necesario que las autoridades implementen un operativo para frenar la competencia desleal previo al Día de Muertos.

Víctor Manuel Mendoza Castañeda, representante de la Unión de Florerías de Guasave, mencionó que la intención es mantener los precios a pesar de que esta temporada encontraron más cara la flor y los fletes, así como el pago de casetas que también se encarecieron.

Mantendrán precios

“Los precios van a ser los mismos del año pasado, no sabemos si el Ayuntamiento vaya a preguntarnos sobre los mismos para hacer su lista porque la Profeco es la que asiste pero yo les estaba diciendo ahorita que serán los mismos precios del año pasado”, expuso.

“Me decían los compañeros que si damos a 80 pesos la docena, de las que el año pasado dimos a 70, yo les digo que es imposible estar aumentando porque la gente en vez de llevarse tres o cuatro docenas se va llevar dos, entonces no tiene caso”.

Sin acuerdos

Detalló que contrario a otros años en que se reunían para acordar medidas de vigilancia, precio y entrega de espacios afuera del panteón, hasta ayer no se sabía nada.

“Ahorita estaba hablando con algunos compañeros y les decía que habían quedado de citarnos a otra reunión la gente del Ayuntamiento, para ver si nosotros los buscábamos o les preguntábamos a ver si nos iban a recibir porque tendría que ser hoy o mañana, aparte porque nos tienen que medir los espacios y pues no sabemos nada”, expresó.

“La única reunión que tuvimos fue en vano porque no resolvieron nada, no sacaron ningún acuerdo y ahorita haga de cuenta que estamos en blanco en la cuestión de los vendedores y todo eso.”