Floristas se preparan para ventas de fin de mes

Guasave, Sinaloa.- Sin considerar aún un posible aumento para el precio de los distintos productos, los vendedores de flores empiezan a prepararse ya para la actividad que representa la celebración del Día de los Angelitos y el Día de Muertos.

Víctor Manuel Mendoza Cas-tañeda, representante de la Unión de Floristas de Guasave, mencionó que hoy parten a la Ciudad de México a abastecerse de flor y regresarán durante el fin de semana.

Sin acuerdos

Hasta ayer mencionó que no habían logrado concretar la segunda reunión con representantes de la autoridad municipal con el fin de acordar operativos de inspección para evitar la competencia desleal ante el arribo de vendedores golondrinos y la que últimamente han visto hasta con los síndicos municipales.

Situación. Mendoza Castañeda dijo que hasta llegar a la Ciu-dad de México se enterarán de cómo están los precios y si no hay problemas de abasto, pero que la intención firme es mantenerlos.

Quedaron ellos de avisarnos para reunirnos pero nosotros pedíamos que estuviera la presidenta y no se dio, nosotros ya partimos mañana (hoy) a la Ciudad de México pues ya no podremos estar en reuniones con ellos estos días”, expuso.

Necesidades

En estas reuniones los temas a tratar son los de los golondrinos, ventas clandestinas y acuerdos en el precio de la flor que, adelantó, seguramente se mantendrá ante el efecto negativo que temen de parte de la ciudadanía si lo llegan a realizar.

“La reunión era para ver qué respuestas nos tenían ellos para combatir eso (competencia), yo creo que propuesta de aumento no va haber, aunque es un tema que dejamos abierto, ahí estaba la Profeco pero yo le comenté que probablemente iban a ser los mismos precios del año pasado, no podemos aumentarle más porque la gente no compra, o si va comprar 10 docenas te compra 5, entonces sale la misma”, expuso.