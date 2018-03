Focos rojos que revelan abuso sexual en infantes

Guasave.- Ante la detección de casos de abuso sexual, la coordinadora del departamento de Psicología del DIF hizo un llamado a los padres para que capten las señales de alerta que envían los infantes a través de cambios de conducta.

La psicóloga Yuridia Armenta Leyva detalló que por lo regular los abusos que atentan contra los derechos de los menores son efectuados por familiares o amistades cercanas.

En la mayoría de los casos se habla de que el abuso sexual lo comete un familiar. En muchos de los casos el menor no quiere saludar a ese familiar, se aísla, hay un cambio drástico en su desenvolvimiento.”

Desde su experiencia consideró que un niño sumamente obediente es una presa fácil para el violador, por lo que recomendó que cuando un niño no quiera saludar, ni quedarse solo con un adulto, ya sea familiar o amistad de los padres se debe respetar esa parte del menor.

La coordinadora del departamento puntualizó que por lo regular las niñas o los niños están conscientes de que están tocando alguna parte privada de su cuerpo, pero muchos no se atreven a revelarlo porque son amenazados o son sometidos a través del juego.

Prevención

En cuanto a la prevención del abuso sexual recomendó poner los límites en casa, trabajando, como es el ambiente familiar, dando orientación a los hijos de las partes íntimas del cuerpo que nadie debe tocar.

Actuar

Señaló que es responsabilidad de los padres una vez detectado el abuso sexual, buscar ayuda con el sicoterapeuta infantil, denunciar.

“Pero qué pasa cuando los padres no hacen nada, aumenta el sentimiento de traición de ese ser cercano ahora de mamá o papá que no hiciste nada.”

Recalcó que en su experiencia cuando atendía a menores en el área jurídica, el 50 por ciento de los casos eran por el mencionado abuso, y en la actualidad en el área de Psicología del DIF, a través de la terapia con los niños, estos se atreven a revelar el secreto.

“Desde mi experiencia, cuando había un abuso sexual me tocaba atender a los agresores enviados por Unidad de Medidas Cautelares. Había una sanción, ellos tenían que pagar a la madre del menor para la atención y ellos estar en atención psicológica y estar firmando, mas no de ir a la cárcel. Estamos hablando de abuso sexual por tocamiento,” expresó la especialista.

Brindan ayuda

La psicóloga manifestó que de percatarse de una situación que esté atentando contra el menor, pueden recibir atención psicológica en el Sistema DIF, llamando al 87-2-13-41 e imediatamente se enlaza al área jurídica donde está la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.