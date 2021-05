Fortalecer nuestra ventaja y cuidar el voto el 6 de junio, son prioridades: Rubén Rocha Moya

Guasave, Sinaloa.- El candidato de la alianza Morena-PAS a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, afirmó que todas las encuestas, incluida la que publica hoy otro medio nacional, confirman su amplia e irreversible ventaja, así como la de los candidatos a alcaldías y diputaciones.

“Quiero decirles sin falsos ni vanos triunfalismos que vamos bien, estamos a dos semanas de concluir la jornada electoral y hay una ventaja muy importante; algunos nos dicen ‘oiga, la mayoría de las encuestas le dan la delantera’, no es la mayoría, son todas, y nosotros no las mandamos a hacer; también me preguntaron los medios cuántas diputaciones y cuántos municipios vamos a ganar, les dije: todos”, puntualizó en un encuentro con vecinos en la sindicatura de El Burrión.

Señaló que aun cuando todas las encuestas les dan una ventaja irremontable, no se confían y la alianza ya está preparada para defender el voto el 6 de junio e impedir el fraude electoral, con representantes y abogados en todas las casillas, quienes vigilarán por partida doble, tanto de Morena como del PAS.

“Nosotros impulsamos la consolidación de la democracia electoral y quienes han hecho fraude, entre otras cosas, comprando el voto, pues son ellos, los del PRIAN, y ahora tendrán poco margen de hacerlo, ya les dije, los votos los compraban con dinero, hoy difícilmente van a tener eso, y si el Gobierno del Estado los apoya, ya los revisaremos”, advirtió.

El abanderado de la alianza Morena-PAS insistió en que la ventaja es irreversible, lo cual ven con humildad, pero no lo callan, “porque entramos ahora al pedido del llamado voto útil, es decir, el sufragio de los ciudadanos que se deciden por el candidato que tiene la mayor probabilidad de ganar”.

En otro tema, ante las peticiones y propuestas planteadas por las y los vecinos, el candidato respondió que su gobierno se enfocará en las obras prioritarias con sentido social, como pavimentación, sistemas de agua potable y drenaje, y desterrará el dispendio y la frivolidad en el gasto de los gobiernos del PRIAN, que hacen obras faraónicas, “elefantes blancos, sin ningún beneficio para la gente que más lo necesita.

Rubén Rocha Moya estuvo acompañado en la reunión vecinal por el candidato a la alcaldía de Guasave, Martín Ahumada Quintero; la candidata a diputada local por el Distrito 7, Virgen Montes Álvarez; el delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Sinaloa; Américo Villarreal Anaya; y el presidente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda.