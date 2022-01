Francisco "Pancho" Ochoa ya es un Guasavense Ilustre

Los Mochis, Sinaloa.- En una emotiva ceremonia que tuvo lugar en el Centro Cultural de Guasave se distinguió ayer al empresario Juan Francisco Ochoa Zazueta, creador de la franquicia internacional del Pollo Loco, desde 1975, con su ingreso a la Galería de Guasavenses Ilustres.

Expresó que el pertenecer a esta galería es una emoción muy grande, ya que ha tenido muchos momentos de emociones en su vida, y este es uno de los más importantes, porque uno nunca espera en su tierra y en su pueblo el tener este tipo de reconocimientos, por lo que se siente agradecido con Guasave.

Agradecimiento

Señaló que nunca imaginó que lo galardonarían aquí, por lo que cuando le hicieron la llamada para comunicarle el que se le incorporaría a la Galería de Guasavenses Ilustres fue una noticia que le dio gusto y un sentimiento muy bonito.

Leer más: Aumento de sueldo de regidores de Guasave es un atraco constitucional: FAS

Agregó que cuando inició con su negocio de pollos, jamás imaginó que lo llevarían hasta donde está hoy en día.

“Lo único que le pedí a Dios cuando inicié era que mi negocio me generara para poder mandar a mis hijos a estudiar a Guadalajara, Ciudad de México o Monterrey, pero nunca imaginé la magnitud”, aseveró.

De igual manera, indicó que después de su marca de pollos surgieron varias más donde ha habido mucha gente beneficiada, lo cual le da gusto.

Destacó que su esposa ha jugado un papel muy importante desde siempre en su vida.

Historia

Francisco Ochoa reveló que su mamá hacía muy buen pollo frito con papas, y cuando él tenía alrededor de 14 o 15 años, tenía el sueño de comerse un pollo entero, como el personaje de Macario, en una película mexicana.

“Junté 8 pesos y me fui al mercado, llegué con una de esas señoras que llevan las jaulas llenas de pollos vivos y gallinas. Casi todos valían 12 o 15 pesos, pero encontré uno que se ajustaba a mi presupuesto, no era muy grande, claro, y en su casa se encargaron de desplumarlo”, explicó.

Mencionó que eso de comerse un pollo completo era un reto para él.

“En esa época no me pasaba por la mente que algún día me iba a convertir en vendedor de pollos”, resaltó. De igual manera comentó que el iniciar el Pollo Loco fue una decisión que fue tomada por las circunstancias.

Detalló que el Pollo Loco nació el 6 de enero de 1975, a las 12:00 horas en la ciudad de Guasave, y él había comprado una caja con 28 pollos en un súper de doña Aurora Hernández, y al ver que se estaban terminando, decidió ir a comprar más, pero solo quedaban 18 y se los llevó.

Destacó que en su primer día vendieron 43 pollos con un precio de 40 pesos cada uno, y medio pollo por 20 pesos.

Aseguró que en aquel tiempo contaba con una zapatería, la cual era un negocio modesto que competía con la Canadá.

Ochoa Zazueta mencionó que un día llegaron visitas a su casa y fue a comprar pollos, como a las siete de la tarde, habiendo 10 en la pollería, él solo pidió dos, pero para su mala suerte le dijeron que ya estaban vendidos.

Leer más: Coepriss limita aforo al 65% en el estadio Kuroda Park en Guasave

“En ese momento sentí como una campanada dentro de mi cabeza y me dije, qué ando haciendo yo vendiendo zapatos si puedo vender los pollos que este señor no quiere vender, y ahí empezó mi trayectoria”, externó.