Frayles comienza con su pretemporada

Guasave.- Frayles de Guasave comenzó oficialmente ayer su pretemporada en el gimnasio Luis Estrada Medina, donde ya bajo las órdenes del entrenador Jeff Moore, se espera que el equipo llegue a tono para el duelo inaugural del Cibacopa el próximo 6 de abril.

En total fueron 18 jugadores los que asistieron al primer día de prácticas, quienes en su gran mayoría fueron elementos juveniles, aunado a los extranjeros Sammy Yeager y Bobby Gray.

Para este día se espera el arribo del alero Decensae White, mientras que ya está por cerrarse la contratación de un jugador que defienda la pintura y uno de los serios candidados a ocupar ese puesto actualmente se desempeña en la liga de desarrollo de la NBA.

Confianza

Jeff Moore declaró que el tiempo que tienen para hacer la pretemporada debe ser suficiente para llegar en buena forma al juego del 6 de abril contra Garra Cañera de Navolato, aunque reconoce que es complicado que casi todos lleguen en su mejor momento.

“Aquí vamos a trabajar, todos deben ganarse un puesto, pues hasta los mismos refuerzos extranjeros me tienen que convencer en la práctica que están listos para jugar en el Cibacopa, pues esta es una liga donde se juega muy rápido y deben estar preparados para ello”, señaló el entrenador estadounidense.

Sobre si estará o no con el equipo el méxico-americano Gary Mondragón, el coach señaló que el hecho de haber traído a Bobby Gray no le cierra las puertas a él por ser de la misma posición, aunque sí reconoció que está viendo otros jugadores méxico-americanos que se desempeñan en otras posiciones.

Sobre la firma de jugadores nacionales le gustó la idea de traer a Arturo Farrera y Brandon Heredia, además del local Alexis Cervantes, pues considera que elementos con esa experiencia siempre serán de ayuda.

“Todos los nacionales que me dé la directiva serán bienvenidos, pues la idea es ser un cuadro completo”, resaltó.

Ven opciones

Arturo Gaxiola Romero, socio del club Frayles, destacó que la idea es tener a los cuatro nacionales que les permite el reglamento de la liga, pero hay casos como el de Brandon Heredia donde tendrán que ver otras opciones mientras él termina su compromiso en la liga de Chihuahua.

“Arturo Farrera llega este domingo y Alexis Cervantes se incorporará en cuanto termine unas vacaciones que se tomó tras jugar play offs en la LNBP con Correcaminos”, indicó.