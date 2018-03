Fuera de peligro el menor que cayó a un pozo de aguas negras en la colonia San Joachín

Carlos Misael “N”, de año y medio de edad, quien cayera en un pozo de aguas negras que accidentalmente dejaron descubierto los empleados de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarilla-do de Guasave en la colonia San Joachín, se encuentra fuera de peligro tras haber estado seis horas internado en el área de Urgencias en el Hospital General.

Autoridades de la Jumapag señalaron que habrá sanciones para los empleados responsables del descuido.





El accidente

Oralia Martínez Medina, madre del menor, señaló que se encontraban en casa de una tía del niño cuando ocurrió el accidente. “Estábamos en la casa de una tía de Carlitos, junto con los demás niños, y ellos se fueron al patio a jugar, ahí está pegadito el pozo y mi otro hijo gritó cuando el niño se cayó al pozo, yo corrí y me aventé de cabeza para sacarlo y un compadre me ayudó, pero el niño estaba desmayado. Una tía de él que es doctora rápido lo auxilió y lo hizo vomitar varias veces, ahí nos dimos cuenta de que sí tragó de esas aguas, y hasta pedacitos de papel de rollo”, señaló la madre.

Llevaron a Carlitos de inmediato al Hospital General, donde estuvo varias horas internado y posteriormente se le dio de alta al valorar su salud y no presentar mayores complicaciones.

La madre de Carlitos, quien tiene algunas heridas en la frente provocadas en el rescate del menor, pidió a las autoridades que se mantenga cerrado el pozo, pues no es la primera vez que queda descubierto y que se registra un accidente similar.

“Que cuiden que se cierre el pozo, eso queremos, ahí juegan los niños y los mismos vecinos lo tapan por lo mismo. Ya otro niño había caído en el canalito de ese pozo”, señaló Oralia.

Atención

El subdirector del nosocomio, Eduardo Castro Álvarez, dijo que el niño ingresó a las 5:30 de la tarde del martes en buenas condiciones. “Se refirió a su llegada que presentó vómito en tres ocasiones, pero durante su estancia por más de cinco horas no presentó ningún dato de alarma por lo que se le dio de alta, protegiéndolo debidamente con antibióticos, pero se pidió tener atención en caso de presentar fiebre, problema de infección gastrointestinal o datos de compromisos respiratorios, por lo que tendrán cita abierta para atenderlo de inmediato en caso de registrarse,” señaló Castro Álvarez.

Sanción

Por su parte, la gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, Paula Elena Gil Sandoval, señaló que desde la noche que ocurrió el accidente se tomaron medidas al respecto. “Nosotros ya tomamos medidas, platicamos con toda la gente desde anoche, es una práctica que no debe ser, y ahora vimos las consecuencias de esta situación”, manifestó.

Gil Sandoval detalló que los empleados acuden a realizar trabajos de desazolve ya muy tarde pues el camión no se da abasto y ante el hecho de no finalizarlos dejan el pozo destapado para volver a primera hora al día siguiente. “Es una tapadera de concreto que se quiebra y por lo tanto hay que realizar ciertas maniobras para moverla, ante esto si no terminan el trabajo dejan destapado el pozo y hasta que finalizan el trabajo lo tapan, en este inter se dio el accidente”.

Al ser cuestionada sobre si habrá sanciones para el personal, la gerente de la Jumapag informó que se aplicará la sanción que marca el reglamento interno del trabajo.

“Primero es una llamada de atención, y de ocurrir de nuevo, sea ocasionado por la misma persona o cualquier otra, entonces la siguiente es sanción ya de acuerdo al reglamento porque no debe volver a suceder, y ahorita ya estamos advertidos.”

Asumió la responsabilidad de que la tapadera quedara fuera de su lugar y el pozo estuviera descubierto. “Claro que es responsabilidad nuestra, tenemos que tomar las medidas necesarias para que esto no se vuelva a repetir”, enfatizó.