Funciona solo un día el operativo Alcoholímetro

Guasave, Sinaloa.- El jueves y viernes quedaron libres las calles de la instalación del operativo Alcoholí-metro, luego de que las condiciones climáticas no permitieran su instalación.

Tomás Olivas Rodríguez, director de Tránsito, justificó el hecho, señalando que carecen de una estructura pertinente para trabajar en esas condiciones.

Impedimentos

“Suspendimos el punto fijo porque no tenemos las condiciones para proteger a los doctores, al de Derechos Humanos y al de Contraloría.

La carpa que usamos ahí en el punto de revisión de alcoholimetría no es resistente al agua, entonces como traemos mucha documentación ahí, entre recetas, documentación oficial e incluso los aparatos electrónicos con los que imprimen el ticket, no podíamos exponerlos a las lluvias, por eso se tomó la determinación.”

Olivas Rodríguez aseguró que aunque no se concentraron en un punto sí realizaron recorridos de vigilancia para verificar que no se incurriera en faltas mayores.

Frecuencia

Cuestionado respecto a la afluencia que hay cuando operan de manera normal durante los tres días que corresponden, indicó que el número de personas que son ingresadas a ‘El Torito’ nunca es menor a 10.

“Es un número variante, hemos observado que dependen varios factores, pero regularmente el resumen de ingresados oscila entre los 12, los 14, cuando consideramos que fue una semana fuerte llegan hasta los 16, el caso es que nunca baja de 10 el total de ciudadanos que caen en ese punto durante el fin de semana.”

El funcionario señaló que son mínimas las disputas o inconformidades que muestran los conductores retenidos, no así con los acompañantes, quienes son en la mayoría de los casos quienes discuten o pelean.

“Es mínimo, hay de todo, gente que es muy respetuosa y sabe que es solo nuestro trabajo, y quienes sí son un poco más agresivos, pero nada grave.”