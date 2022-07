Funcionaria de Guasave niega acción discriminatoria contra artesano indígena

Guasave, Sinaloa.- La directora de Desarrollo Económico de Guasave, acompañada de la directora de Turismo, negaron los señalamientos que el artesano indígena hiciera sobre una presunta discriminación.

Aclaración

Leonor Espinoza se dijo sorprendida de cómo se manejó la información y sobre todo de que se afirmara que fue ella quien negó el apoyo, cuando en ese momento ni siquiera se encontraba en las oficinaspor estar realizando un evento en la sindicatura de El Burrión.

“Lo único que puedo comentarles es que no se dieron las cosas así, porque para inicio yo no estaba en esos momentos en la oficina, yo estaba atendiendo otro evento en una sindicatura y me sorprende las formas de como están asegurando que fui yo quien no les brindó la atención.... Que quede claro que estamos para atenderlos a todos, incluso invito a estas personas para que vayan a la oficina y les damos la atención.”

La funcionaria indicó que el artesano pudo haberse confundido al escuchar varias voces en su oficina, pero se trataban de las mismas empleadas que se encontraban ahí y enfatizó que en la dirección nunca se recibió alguna solicitud para dicho apoyo ni por escrito, llamada o de manera verbal.

Leonor Espinoza señaló no conocer en persona al artesano, sin embargo sí lo reconoce pues fue orador en un evento del Ayuntamiento en donde habló sobre la diferencia en positivo que en este gobierno ha tenido hacia con ellos, por lo que le sorprende aún más el hecho.

Por su parte, Marielos Blancarte, directora de Turismo corroboró que la directora de Desarrollo Económico no estaba en la oficina cuando el artesano acudió y también se dijo sorprendida por la denuncia, pues además aseguró que no se le discriminó y tampoco se le habló de manera grosera.

Reconoció que ella le brindó el dinero para los viáticos, pero resaltó que no fue porque se le hubiera negado desde la dirección.

Te recomendamos leer:

“Eso fue como para agilizar la situación, pero de ninguna manera fue porque le hubiera negado la licenciada... Si lo atendí yo fue porque él preguntó por mi y lo hice con mucho gusto, como se les ha atendido cuando han ido, pero en esta ocasión la licenciada no estaba ahí.”