Funcionario desmiente acusaciones en su contra

Guasave, Sinaloa.- Víctor Hugo Menchaca Mena, coordinador de giras de Presidencia, desmintió las acusaciones que se hicieran en su contra por parte de una vecina de la comunidad Las Palmitas, quien declaró que el funcionario, en horario laboral había acudido a un predio en el vehículo oficial de la comuna y que se había hecho acompañar por la fuerza pública.

El funcionario aseguró que se trata de una difamación, y aunque aceptó que al sitio llegó en una de las camionetas del Ayuntamiento, aclaró que fue solo debido a que se trató de una emergencia familiar y que únicamente le hicieron el favor de llevarlo.

Aclaración

Víctor Hugo Menchaca Mena se defendió de los señalamientos que hiciera María Martha Espinoza Espinoza, vecina de Las Palmitas, sobre un presunto abuso de autoridad cometida por él.

Es una completa difamación, yo en ningún momento he abusado de mi puesto en el Ayuntamiento, ni me he valido de él para cuestiones personales, eso es falso.”

Menchaca Mena detalló que el miércoles llegó al predio en donde se encontraba la denunciante, pero solo para acompañar a su hermana, quien le pidió su ayuda al presentarse una presunta invasión a un terreno de su propiedad.

Sí es verdad que yo llegué en un vehículo del Ayuntamiento, porque yo estaba trabajando, es horario en el que laboro, y recibí una llamada de mi hermana que le estaban invadiendo un terreno y que ya le había hablado a la Policía. Mi hermana está sola y yo acudí al lugar solo como familiar y como apoyo a ella, pero solo me dieron raite, ni siquiera yo manejaba la camioneta.”

El funcionario destacó además que él en ningún mo-mento se hizo acompañar de la fuerza pública, pues los elementos de Seguridad Pública ya estaban en el sitio cuando él arribó.

“Eso también es mentira, fue mi hermana quien habló a Seguridad Pública al ver que esa señora y un sobrino de ella se metieron a la fuerza a su terreno; para cuando yo llegué la Policía ya estaba ahí, en ningún momento yo tuve que ver en eso.”

Menchaca Mena indicó que este tipo de acciones fueron mal intencionadas y evidentemente para perjudicarlo.

Está claro que los señalamientos los hicieron para perjudicarme, pero no tengo nada que ver con el problema, solo acudí a apoyar a mi hermana y nada más, yo no tuve contacto con la señora, y no tengo ningún problema con ella.”

Defensa

Por su parte, Iram Menchaca, hermana del funcionario, dijo que el conflicto es por un terreno del que ella es propietaria desde el 2008 y que María Martha Espinoza y un sobrino ingresaron a la fuerza, violando candados y metiendo maquinaria, por lo que ella, al ver que no podía detenerlos, pidió apoyo de Seguridad Pública y también le pidió a su hermano que la acompañara.

“Esto es por mí, mi hermano solo fue al lugar porque yo le llamé, yo le pedí que me acompañara porque estas personas intentaban invadir mi terreno, fue por eso que yo le hablé a la Policía, a él lo llevaron de su trabajo, pero se regresó conmigo en mi carro; no es justo que estas personas quieran afectarlo solo porque no permitimos que se adueñaran de algo que no les pertenece y las acusaciones que hicieron son muy serias y totalmente falsas.”