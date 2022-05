Funcionarios de Guasave tienen plazo para demostrar resultados

Guasave, Sinaloa.- Un plazo de 15 días tienen al menos 6 funcionarios de primer nivel para presentar resultados en sus áreas. De ser necesario, habrá cambios, indicó el alcalde de Guasave, Martín Ahumada Quintero.

Añadió que este grupo de trabajadores es el primero, pero se analizarán todas las direcciones y áreas del Ayuntamiento.

Plazo

El presidente municipal, Martín Ahumada Quintero, informó que ha tenido ya una primera reunión de trabajo para plantear las situaciones que se han estado observando en algunas direcciones y áreas.

Añadió que se han puesto plazos para que los trabajadores puedan demostrar su eficiencia, aclarando que se les apoyaría en lo necesario para potencializar lo mejor de cada uno.

“Hemos puesto plazos, fechas y objetivos en cuestión de eficiencia y eso nos va a poder definir; vamos a hablar de cómo potenciar los equipos. Donde haga falta definir bien las áreas de operación de cada uno de ellos o donde haga falta apoyar, lo vamos a hacer. Nosotros buscamos siempre el cómo sí poder ayudar a resolver alguna problemática que estemos enfrentando”.

Ahumada Quintero explicó que a este primer grupo se le dio una cita en un lapso de 15 días, y aunque no quiso mencionar nombres, sí adelantó que son funcionarios de áreas como Obras y Servicios Públicos.

“En este equipo de funcionarios que invitamos son aproximadamente 6 gentes, por lo pronto, que tienen que ver con Obras Públicas, con lo que es la recolección de basura, las luminarias, lo que es parques y jardines, los monumentos, panteones, etc. Fue la primera parte con la que me he reunido y hemos platicado muy bien, sin ambages, hablando claro, pero al final de cuenta, como líder, me toca unir el esfuerzo de cada uno de ellos, la parte mejor de cada equipo”. El munícipe finalizó aclarando que se trataba de funcionarios de primer nivel.