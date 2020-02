Gandarilla debe de defender a los municipios: Alcaldesa de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Respecto a las declaraciones que hiciera el secretario de Desarrollo Sustentable, Carlos Gandarilla García, sobre que el relleno sanitario de El Mezquitón no es apto, la alcaldesa municipal lamentó que funcionarios de ese nivel se contradigan en sus declaraciones, pues aseguró que ‘cuando no dicen una cosa, dicen otra’.

De manera enérgica, la presidenta municipal llamó a Gandarilla García a recordar que es un funcionario y debe de defender a los municipios.

Declaración

Aurelia Leal López, alcaldesa de Guasave, al ser cuestionada sobre el terreno de El Mezquitón y las declaraciones que hiciera el funcionario estatal, enfatizó que él (Gandarilla García) no es nadie para decir si es o no apto el terreno.

Yo lo llamo para que él contribuya al desarrollo de Guasave, no para que venga a asesorar a ciertos grupos a que se amparen o tomen medidas. Nosotros lo llamamos a que recuerde que él es funcionario y que no es quien para decir si es apto o no, porque ya tenemos varios trámites.”

Leal López señaló que la función del secretario de Desarrollo Sustentable está para defender a los municipios.

“Yo le digo nada más que lo llamo a que sepa que es funcionario y que viene a defender a los municipios; tal parece que mucho les agrada que el tema de la basura se convierta en un problema real y en un problema fuerte y en un dolor de cabeza para los guasavenses pero no va a ser así, desde este año vamos a resolver todo y nosotros no nos vamos a rendir, hay opciones y es lamentable que funcionarios de este tipo cuando no dicen una cosa, dicen otra.”

Recomendación

La munícipe detalló que le extraña cómo se han venido dando las cosas al respecto, pues sin realizar una solicitud de opinión les llegó un oficio señalando que el lugar no era apto y aseguró que es evidente que existen muchos intereses de por medio.

“Sin presentar solicitud en el área de Medio Ambiente, nos llegó una recomendación de que no era apto, sin pedirles esa opinión, claro que hay muchos intereses en este tema; más de mil 500 millones de pesos ha venido beneficiándose esta compañía, claro que les duele porque ya van a dejar de estar explotando a Guasave, y les digo una cosa, no lo van a seguir explotando no por cuestión de nosotros, sino porque ellos abandonaron, chantajeando y manipulando políticamente esta situación, pero nosotros vamos por el rescate de Guasave y vamos para que no se sigan enriqueciendo con el pueblo de Guasave con este tema de la basura.”