Garantiza la Sagarpa pago a productores de frijol

Guasave, Sinaloa.- Durante una reunión sostenida con productores del sector privado y social del municipio, Patricio Robles Luque, delegado de la Sagarpa en Sinaloa, indicó que en cuestión de días quienes tengan la documentación en regla y hayan entregado en las bodegas que participan en el esquema de comercialización propuesto por gobierno del estado recibirán la compensación prometida.

Reconoció las dificultades que enfrentaron para hacer que esta propuesta se concretara, pues indicó que este programa fue diseñado especialmente para el estado.

Postura

“Ya están todas las piezas en su lugar para que funcione el esquema”. Resaltó que tanto las garantías líquidas que aporta el gobierno federal, como las del estatal están claras. “Las garantías líquidas del gobierno federal, las garantías líquidas del gobierno estado, Fira con las líneas de crédito, los apoyos están perfectamente claros.”

Agregó que los productores que hayan validado sus toneladas conjuntamente con las bodegas y los acopiadores que entraron en el esquema podrán recibir ya el pago. De acuerdo con lo manifestado por el funcionario federal desde hace dos días han estado fluyendo los pagos.

Tengo entendido que aquí en el norte algunas bodegas del grupo Cintar ya comenzaron, allá en el centro en Culiacán hay también dos bodegas que ya empezaron, ahorita platicando con la gente de aquí de la Asociación de Agricultores me comentan que ellos también están listos para pagar en cualquier momento.”

Alegó que algunos de los problemas que tuvieron para instrumentarlos obedecieron a que fue instrumentado exclusivamente para el estado. “No existía un esquema como este por eso se nos fue un tiempo más de lo estimado para poderlo instrumentar, sin embargo ya está.”

Desconocimiento

Cuestionado respecto al problema que aqueja a algunos productores, quienes han denunciado que bodegas en las que entregaron su producción a un precio compra de 12 mil pesos por hectárea, con la promesa de que al llegar la compensación del programa les harían llegar el resto del recurso y ahora dicen que no participarán en él, Robles Luque indicó no tener conocimiento. Agregó además que no tuvieron facultad para obligar a ningún empresario a participar en el esquema. “Desde un principio se dejó todo muy claro, quienes quisieron participaron y quienes decidieron no hacerlo por una cosa o por otra también lo hicieron saber, ya ahí son decisiones que se respetan.”