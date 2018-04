Gary Mondragón dice no a los Frayles

Guasave.- Frayles de Guasave se quedó sin uno de sus mejores elementos para la campaña 2018 del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico, luego de que el base méxico-americano Gary Mondragón les pidió dejarlo jugar en otra escuadra.

Específicamente él busca la oportunidad de reforzar a Zonkeys de Tijuana, ya que desea jugar en una ciudad que esté más cerca de su casa y donde su familia y amigos puedan ir a verlo en acción.

Arturo Gaxiola Romero, socio del equipo, señaló que primero no se ponían de acuerdo en el aspecto económico y tras llegar a una buena negociación que le convino a ambas partes, finalmente les dijo que siempre no vendría y que le gustaría irse con Tijuana.

“Nosotros no podemos tener aquí a un elemento a fuerzas, él quiere estar cerca de su casa y nosotros lo aceptamos, pero trataremos de hacer una buena negociación con Zonkeys por él, en caso de que lo incluyan en sus planes”, destacó.

Ante esta contrariedad la directiva ya analiza los perfiles de tres elementos méxico-americanos, dos que estuvieron en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y otro más que vieron en el try out de Tucson, Arizona, pero aún no firman a nadie.

Arranque

Sobre el comienzo de temporada comentó que esperan sea buena para ellos, pues los importados Sammy Yeager, Bobby Gray, Decensae White y Tony Parker han mostrado buenas cosas en la pretemporada.

“Yo veo a Sammy mucho más fuerte y concentrado que en la campaña anterior; Bobby Gray ha demostrado ser un buen manejador de juego y Tony Parker realmente me ha sorprendido por su potencia para pelear en la pintura, y aunque está aún fuera de ritmo, creemos que para el viernes que inauguremos debe llegar mucho más acoplado”, señaló Gaxiola Romero.

Arturo Farrera y Jibrán Moore serán sus jugadores nacionales, apoyados por Alexis Cervantes, mientras que el base Brandon Heredia se incorporará en cuanto termine su compromiso en la liga Chihuahua.