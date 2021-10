Gerardo Peñuelas renuncia a su cargo de secretario del Ayuntamiento de Guasave 

Sinaloa.- Gerardo Peñuelas Vargas informó que aunque hace 15 días había solicitado por escrito y personalmente su renuncia como secretario del Ayuntamiento de Guasave, se le negó tal derecho por el poco tiempo que le resta a la administración, sin embargo, señaló que ya se retiró del cargo el día de hoy.

El exsecretario comentó que la renuncia tan repentina fue por asuntos personales y a que no había las herramientas suficientes para poder llevar a cabo su trabajo de manera adecuada, por lo cual tomó la decisión de dejar la administración con cuentas claras.

Explicó que fue una persona muy responsable al realizar su trabajo, pero simplemente decidió retirarse a tiempo, ya que en su equipo de trabajo hubo algunas discrepancias, por lo cual su labor sería en vano.

Leer más: “Para ser docente tienes que tener vocación”, dice maestra de Guasave

“Cuando uno no ve condiciones ya para ejercer su desempeño, lo más correcto es retirarse, vale más irnos y no que nos corran, que tampoco dimos elementos para que lo hicieran, ya no quise estar en ese equipo, prefiero abandonar el barco, a lo mejor ellos se quedan por otros intereses”, detalló.