Gestionan Hospital General para Sinaloa

Sinaloa de Leyva, Sin.- Luego de que el cabildo del municipio Sinaloa aprobó la donación de dos hectáreas para la construcción de un Hospital General en Sinaloa de Leyva, la presidenta municipal María Beatriz León Rubio declaró que se está gestionando una inversión de 800 millones de pesos para que esa región cuente con un hospital digno, que garantice la salud de quienes ahí habitan.

La funcionaria explicó que si bien es cierto el Hospital Integral es de gran ayuda para la población, este nosocomio tiene muchas deficiencias.

Las carencias

Insistió en que aunque hay infraestructura de salud “el Hospital Integral no tiene las especialidades que se requieren, por ejemplo en quirófano no se cuenta con anestesiólogo ni traumatólogo, entonces difícilmente se pueden hacer cirugías porque no se cuenta con los recursos humanos”.

Aseguró que mucha gente se nos ha muerto por la lejanía y a veces por ineficiencias del propio Hospital.

Todas las personas que llegan se tienen que enviar a otros hospitales. No tenemos recursos humanos, estos detalles ya se los hicimos saber al gobernador Quirino Ordaz Coppel y al secretario de Salud y por eso ya hay respuesta del gobierno que nos ha pedido la documentación, ya la tenemos en orden y tenemos la esperanza de que el gobierno apoye esta causa porque está de por medio la salud pública.