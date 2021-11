Gobernador de Sinaloa anuncia inicio de basificaciones de trabajadores de la salud de forma gradual

Guasave, Sinaloa.- El gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que las basificaciones a trabajadores de contrato de la Secretaría de Salud es un hecho en su gobierno e iniciarán de forma gradual y serán cientos de trabajadores beneficiados, y que será conforme a derecho de contrato y sin alterarse el orden por lo que pidió eviten pedirle se favorezca alguno, porque no será él quien privilegie.

En su visita a Guasave mencionó que por primera vez mandaron a los diputados una partida para iniciar con el programa de basificación de los trabajadores de la salud, y se hará justicia a un sector que por años ha sido relegado. “Pero por lo pronto ya vamos a empezar, vamos hacer justicia con algunos cientos de trabajadores y trabajadores de la salud”.

Resaltó que es un asunto que le compete de forma directa al gobierno federal, pero se comprometió a hacer un esfuerzo, y mientras están a la espera del recurso de la Federación iniciarán gradualmente con la basificación y aumentará cuando los montos del gobierno federal lleguen. Advirtió que se procederá con respeto y restricto a los derechos y será prioridad lo estipulado en los contratos de los trabajadores.

Pidió que no pierdan el tiempo pidiéndole ayuda para ser de los beneficiados, porque no será él quien les ayude sino como aparecen en el orden conforme a derechos y antigüedad, y aclaró que no habrá un solo funcionario que les pueda ayudar porque no se permitirá que se altere el orden ni se vulneren los derechos.

Leer más: Personas se quejan por problemas para sacar el certificado de vacunación Covid-19 en Culiacán

No habrá acuerdos con los sindicatos para empezar a meter a conveniencia, sean médicos, personal de enfermería, camilleros u otros. Lo que tendrá calidad es el derecho a estado en el contrato, y garantiza Rocha Moya que se respetarán.