Gobernador se compromete a beneficiar con escuelas a comunidades indígenas en zonas serranas

Sinalao de Leyva.- El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, se comprometió a continuar con la proyección de más escuelas a través de un programa que prioriza las zonas serranas y entre ellas comunidades indígenas habitadas por tarámaris.

Y es que ha quedado en evidencia que por sexenios han pasado desapercibidos y hasta la fecha ningún gobernante les ha llevado el plantel educativo que por derecho les corresponde.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En relación con la eliminación de las aulas de cartón, que a decir de Álvaro Ruelas, director del Instituto Sinaloense de Infraestructuras Educativas, y dentro de estas se construyeron seis aulas en zonas indígenas, se contabilizaban 87 en territorio sinaloense, el funcionario reafirmó que en el estado se levantó bandera blanca al cambiarlas por instalaciones modernas, seguras y equipadas.

Ya se levantó bandera blanca porque era un compromiso que hicimos porque era indigna, deplorable y lastimosa la situación en que estaban estudiando niñas y niños, sobre todo en la sierra, en sindicaturas muy abandonadas.”

Ordaz Coppel declaró que para él es un solo Sinaloa y a todos los sinaloenses se les debe dar el mismo trato, y al ser cuestionado para cuándo se tendrían planteles para que niños tarámaris que habitan en los altos del estado tengan condiciones para que reciban la educación básica, reiteró que a través del Isife se verá cuáles son las comunidades prioritarias, sobre todo que tienen una mayor asistencia, para llevar aulas nuevas, e incluso confirmaron que Cuitaboca es una de las localidades enlistadas. “Ya iniciamos y vamos a seguir por esa ruta.”

En lo que compete a los maestros bilingües que se requieren, externó que será un tema a tratar con la Secretaría de Educación Pública, pero no ahondó en el tema ni fechas de cuándo podría concretarse.

Con base en lo externado por luchadores sociales a favor de los derechos de los indígenas, como es el profe Ramón Rubio, se ha hecho público que en la comunidad de Jicapori y El Limón, dos poblados rarámuris, tarámuris, pertenecientes a Sinaloa municipio, no tienen escuela ni maestros justo en este momento, dos cosas que se requieren y hace un par de años se empezó con la impartición de la educación a alrededor de 34 infantes, pero al no fluir el pago de sus honorarios y estar impartiendo las clases en una zona conocida como El Barranco, donde los niños tenían que caminar mil metros hacia abajo, terminaron por desistir al no estar las condiciones.

Cabe mencionar que en toda la zona tarahumara, que va desde Chino-bampo, El Fuerte, hasta Jicapori, pegando al municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, donde se contabilizan de 50 a 100 comunidades pequeñas y grandes, solo se cuenta con dos maestros bilingües, cuando se requieren al menos 20.