Gobierno acuerda pago a Pasa; hoy firman el nuevo convenio

Guasave, Sinaloa.- Este día se llevará a cabo la firma del convenio por cinco años más con Pasa estableciéndose un descuento de 20 millones de pesos a la deuda de alrededor de 50 millones de pesos que existe por la maquinaria que la empresa entregaría y por el uso de la misma fuera del contrato que venció a medio año.

Las cuentas

La alcaldesa Diana Armenta Armenta explicó que en las negociaciones se reconoció que el equipo de Pasa que entrega al Ayuntamiento tiene un valor de 15 millones de pesos y se consiguió además un descuento por cinco millones de pesos, que sumados son 20 millones de pesos, que se reducirán a la deuda total que el municipio tiene con la empresa por la prestación del Servicio de Barrido Manual y Recolección de Basura.

Convenio de pago

El compromiso establecido es que se firmará un convenio en el que a 24 meses el municipio pueda pagar el adeudo restante que son alrededor de 30 millones de pesos.

“Por pasar de nuestro periodo administrativo, nosotros terminamos en octubre, y esto va afectar la próxima administración, por eso tenía que pasar por la sesión de cabildo y tenía que ser autorizada por la mayoría calificada de los ediles para poder que en este caso los funcionarios autorizados puedan presentarse a firmar ese convenio de pago a Pasa”, expresó.

Convenio

Con este acuerdo y la autorización del cabildo, mencionó que están en condiciones de firmar el convenio que entrará en vigor el 1 de enero del 2018.

Armenta Armenta descartó que con estos acuerdos y lo establecido en el nuevo convenio se sigan registrando fallas en el servicio de recolección de basura.

Falla servicio

Respecto a las fallas dijo que se deben a que lamentablemente en el convenio anterior no había ninguna sanción para la empresa y que será a partir del 1 de enero que podrán exigirle a la empresa.

“Claro que les estamos exigiendo y comentando, y pidiendo, pero la situación es esa, que no hay una sanción. O decirles, no te puedo pagar la ruta que no me hagas, pero buscamos en acuerdo y el compromiso para que ellos cumplan”, indicó.