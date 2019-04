Gobierno debe apoyar para la reconversión de cultivos: Caades

Guasave, Sinaloa.- La principal falla que han tenido los programas de reconversión de cultivos para su funcionabilidad ha sido la falta de certidumbre y apoyo prioritario por parte del gobierno, señaló el presidente de la Caades.

Gustavo Rojo Plascencia reconoció que dar variedad a los productos que se siembran es la clave para que ya no se presenten problemas al saturar el mercado, como ocurre con el maíz blanco, pues evidentemente ese no es el camino correcto para que a los agricultores les vaya bien.

Rentabilidad

Y aunque reconocen la problemática, asegura que la solución es que el gobierno dé previamente al establecimiento el recurso y dé certidumbre de lo que pasará con el producto propuesto para variar, para que los productores se atrevan a dar el paso. Agregó que debido a experiencias que han tenido en años anteriores, donde el apoyo llega a destiempo o bien no llega, no se atreven a apostarle.

Ya hemos tenido algunas experiencias con este tipo de programas, por eso los productores la piensan, aquí el apoyo llega después de uno o dos años o hay productores a los que incluso aún no les llega y obviamente lo que todo productor busca es tener certidumbre en cuanto a rendimientos y comercialización, cosa que no se tiene segura de inicio con estos productos.”

El presidente de la Confe-deración de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa dijo que ya han tenido pláticas con las autoridades, específicamente con el secretario de Agricultura respecto al tema de reconversión, mismo que dijo es prioritario, por lo que esperan que a futuro esto pueda ser una realidad muy positiva para el sector.

En productos como el maíz amarillo, donde México no es autosuficiente, hay una buena oportunidad para los productores sinaloenses, pero sostuvo que para que esto se dé se requiere la certidumbre y apoyo que el gobierno les puede proporcionar.

Apoyos

Por otra parte agregó que en el plano de los apoyos que trae el gobierno federal seguirán insistiendo para que Sinaloa sea incluido y que los productores puedan también acceder a estos beneficios. “La oportunidad de otra vez sentarnos para ver el tema de los costos de producción, vemos que ellos traen un tema de los costos de los fertilizantes, queremos que se adopten esos esquemas de apoyo para poder nosotros también a los estados de agricultura comercial, que no nos dejen por fuera, esto es algo que yo siempre lo he dicho y no somos diferentes, ningún estado, ni ricos, ni pobres ni nada.”

Aunque reconoció que los agricultores de subsistencia ocupan un poco más de apoyo, aclaró que no por esto se debe dejar de lado a quienes con resultados han comprobado que son los mejores para producir.