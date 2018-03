Gobierno debió accionar antes la reducción de gasto: Coparmex

Guasave.- Tras la aprobación del cabildo de disminuir 2.7 por ciento el gasto corriente del gobierno, la presidenta de Coparmex cuestionó la manera en que han planeado atender los problemas financieros por los que atraviesa la administración, pues se da justo en medio de un proceso electoral y de manera tardía tomando en cuenta que fue parte de los compromisos firmados en la campaña del proceso electoral anterior.

Nubia Yazmín Puentes Llanos consideró que es preocupante que hoy en día, cuando ya está en curso un proceso electoral, la solución la tengan a la mano y aun cuando los trabajadores afectados merecen el pago, preocupa el hecho de que en estos tiempos tengan “una varita mágica y puedan re-solver la situación de los sindicatos”.

Incumplen

“En Coparmex estamos muy preocupados porque existen acciones que el gobierno municipal debería de haber hecho desde hace tiempo, parte de dichas acciones están en la lista de los compromisos que se firmaron en la campaña pasada de la actual administración, la cual realmente no han hecho de ellos”, expuso.

“Solo se manejó la voluntad en los tiempos de campaña y hoy observamos que desgraciadamente la misma situación de que tienen pendientes temas de nómina, de aguinaldos, los está orillando a tomar decisiones como esta”.

Resultados

Dijo que están de acuerdo en que a los trabajadores se les pague lo que les deben y se pongan al corriente pero que por otro lado preocupan los pocos resultados que hay en algunas áreas del gobierno donde se aprecian instituciones que no están fortalecidas y que no realizan el trabajo que deberían.

En el caso de las paramunicipales, observó, no se generan resultados como en la Jumapag, Río Sinaloa, el Instituto Municipal de Planeación, donde han hecho falta resultados que ayuden a cimentar un Guasave que se vea mejor en corto tiempo.

Que rindan cuentas

Como ciudadanos refirió que si parte de dicho préstamo se destina a pagar los adeudos de la Jumapag, en este caso se han puesto sobre la mesa las recomendaciones y no se les ha dado seguimiento.

“No se han generado acciones de recorte de personal, tenemos una sobrepoblación en todas las áreas del municipio, la reingeniería famosa que se mencionó al principio no se ha realizado, leí que los regidores ahora sí quieren tomar en serio el te-ma, por qué seguimos siendo reactivos, no podemos tener políticos que solo trabajen por una reacción, tenemos que prevenir todas esas situaciones”, consideró.

Ante ello cuestionó cómo le van a hacer y que para eso solicitarán un encuentro con personal de Tesorería, Presidencia y el cuerpo de regidores para que expliquen de qué manera van a tratar estos temas.

“Tenemos que estar vigilantes de lo que están haciendo, nos preocupan los cómo, qué acciones van a generar, y si es necesario exigir y hacer presión lo vamos a hacer.”