Gobierno es quien seguiría la investigación: Martínez

Guasave, Sinaloa.- El director de Seguridad Pública señaló que a ellos como autoridad policiaca ya no les corresponde darle seguimiento al hecho en el que se acusó al líder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de estar alterando el orden debido a que no se encontró el arma con la que supuestamente se hicieron disparos al aire, y que depende ya de la presidenta municipal si la investigación sigue.

Miguel Ángel Martínez Catana reconoce que ellos ya no pueden hacer nada al respecto, pero en el Ayuntamiento decidirán si continúan con esto por el hecho de tratarse de un trabajador de la comuna y de un bien municipal donde se reportaron los hechos.

Omisión

Respecto al acto de que en el parte informativo que se le brinda a la prensa no se incluyó el hecho, el director de la DSPM se justificó señalando que fue porque no se encontró nada.

Primeramente hay que ver, porque si estamos yendo y no hay nada, pues ya no se procede, pero yo sí tengo un parte por escrito de que a estas personas se les revisó en el lugar y de que se atendió el reporte, sí se atendió. Yo no tengo compromiso con nadie y mi personal sabe que en caso de incurrir en alguna omisión se atienen a sanciones”.