Gobierno mantiene deuda de casi 2 mdp en tenencia

Yazmín Ortega@yortegacastroEl gobierno municipal no predica con el ejemplo y para muestra la deuda de casi dos millones de pesos que por concepto de tenencia, calcomanía y canje de placas mantiene con Recaudación de Rentas del Estado.Hasta el cierre de marzo, cuando se cumplía el plazo para pagar sin recargos en estas contribuciones, el área de Tesorería no había logrado saldar lo que adeudan por 200 unidades que integran la flota vehicular del Ayuntamiento.µ ProblemaSiria Sugey Lugo Bojór-quez, tesorera municipal, aseguró que a la fecha han estado valorando esta situación pero que posiblemente sea hasta inicios del 2018 cuando se atienda, solicitando directamente al gobierno del estado que se les haga un descuento."El monto es de arriba del millón de pesos, yo creo que le viene pegando casi a los dos millones; sí hay algunas (unidades) que sí están bien, desconozco que anden sin placas (patrullas) la verdad, lo checamos", explicó."Nosotros hemos ido pa-gando de poquitas pero hay muchas también que se están depurando porque ya no están funcionando y ya se pasó a cabildo y se está valorando para que se dé de baja y poder hacer el pago completo."µ SituaciónManuel Zambada Coronel, recaudador de Rentas, confirmó que prevalece dicho adeudo después de haber solicitado formalmente se les otorgue un descuento. "Entendemos la situación del gobierno municipal y nosotros estamos coadyuvando para que el municipio salga adelante", expresó.Comentó que en el municipio tienen algunos carros que van a dar de baja por chatarra y en este caso se utiliza otro procedimiento de cobro, por lo que están en espera de que se les haga saber cuáles son los que darán de baja por chatarra y cuáles van a quedar en existencia para establecer una estrategia de cobro para que se pongan al corriente.µ ObligaciónEl funcionario estatal dijo desconocer si las unidades oficiales del gobierno como patrullas de Tránsito que no andan portando placas sea debido a esta situación de adeudo que existe y admitió que el gobierno municipal tiene la obligación como cualquier contribuyente estar al corriente en el pago de sus unidades.