Gobierno no debe 20 mdp a PASA, defiende alcaldesa

Guasave, Sinaloa.- El gobierno municipal no reconoce como deuda los 20 millones de pesos que señala la empresa PASA que se le deben, informó la alcaldesa Aurelia Leal López.

Al reunirse el pasado viernes el tesorero Joel Quintero y el director general de Obras y Servicios Públicos, Mauricio López Parra, con directivos de la empresa, no se logró ningún acuerdo según la mandataria, sin embargo trascendió que tras haberse eliminado la deuda histórica con la aportación del recurso del estado, quedarían pendientes de pagar 20 millones de pesos de esta administración.

Llamado

“Yo los llamo a que concilien números con Tesorería porque les hemos abonado y que recuerden que en el mes de mayo y junio no hicieron labores ni en el mes de abril, no se deben de reconocer como deuda pero además no han cubierto las rutas que les corresponden, se ha venido realizando un trabajo ineficiente y quieren cobrarlo con el precio de los 5 millones 900 mil pesos porque todavía no han reconocido que vamos a pagar 5 millones, por eso han venido postergando el convenio”, indicó.

Por eso los llamo a que concilien números, porque en el mes de mayo ellos no trabajaron y el servicio se vino dando hasta junio y no de manera eficiente y les hemos venido abonando.”

Adeudo

Aunque no precisó el monto de adeudo aseguró que no son 20 millones de pesos debido a que sí han estado abonando por la prestación del servicio de recolección de basura.

“Según tengo entendido yo hasta ahorita, de lo que yo recuerdo, les han dado como unos 8 u 11 millones (de pesos), y hace poco dimos cinco millones de pesos”, mencionó.

Nos falta ponernos de acuerdo en todo y yo creo que ellos deben de recapacitar, no nos deben de cobrar los otros 20 millones que supuestamente se dio en quita de la deuda histórica que dejó la administración pasada, yo creo que tratan de cobrarnos esa parte pero no lo vamos a permitir.”

Abonos

Descartó que dichos 20 millones de pesos de deuda se hayan generado durante esta administración.

Es totalmente falso, de a mediados de junio para acá ya hemos venido abonando”, puntualizó.

Leal López aseguró que la falta de acuerdos con la empresa no tiene porqué repercutir en la prestación de este servicio público que es elemental para la población.

Aumentan contrataciones

Debido a la mala calidad en la prestación del servicio de recolección de basura, Leal López informó que han tenido que incrementar la contratación de personal en el área de Servicios Públicos.