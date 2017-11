Gobierno, obligado a cambiar estrategias de seguridad

Guasave, Sinaloa.- La balacera registrada el miércoles en la tarde en la sindicatura de Estación Bamoa obliga a establecer mayores medidas de seguridad y mejorar las estrategias que se tienen en Seguridad Pública, expresó la alcaldesa Diana Armenta Armenta.

A raíz de estos hechos y el balance que se tenía anteriormente deja claro que la presencia de la Policía Militar sí ha sido de apoyo en el tema de la seguridad, indicó la edil, en abono a la coordinación que mantienen con la DSPM desde que inició el año por mandato del gobierno estatal.

Violencia

“Hechos lamentables por supuesto, hay una persona que perdió la vida y otro que está internado en un hospital. Son hechos lamentables, pero de ninguna manera son una constante en el municipio”, expresó.

Recalcó que un hecho como este no es la “generalidad” y que en lo personal solicitó en su momento la permanencia de la Policía Militar.

“Es un hecho lamentable, sin embargo, no es generalidad y no es la constante en el municipio de Guasave; con la Policía Militar que está aquí y los 405 elementos que tenemos de Seguridad Pública vamos a reforzar temas de seguridad, de estrategias. Este tema no ha sido la constante y hay que ver cuál fue la situación particular ahí y cómo poder mejorar las condiciones de seguridad para la gente”, indicó.

Estrategias

Armenta Armenta dijo que con el trabajo de ambas corporaciones se puede trabajar y solo hay que mejorar la estrategia que se tiene.

“Mejorar los ordenamientos que hay para brindar seguridad con los elementos que ya tenemos aquí”.

Por motivos del fin de año la alcaldesa señaló que no se les ha dado ninguna instrucción de reforzamiento de seguridad por parte del estado.