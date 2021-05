Gobierno piensa que nos engaña, pero no es así: Pimentel Medina, líder sindical de Guasave

Guasave, Sinaloa.- El líder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Guasave declaró que decidieron marchar el Día del Trabajo por las injusticias laborales que están viviendo durante el presente gobierno, debido a que no se les están dando los incrementos salariales del 2019 a la fecha, y arrastran montos de aproximadamente 40 millones de pesos, entre prestaciones y salarios rezagados.

Alejandro Pimentel Medina agregó que respecto a las propuestas que les hizo el Ayuntamiento el pasado viernes, no las ve viables, ya que para él son una burla y solo es una forma de hacer y ganar tiempo.

“Ellos piensan que nos engañan, ellos piensan que nos mienten y no es así, pero sin embargo nosotros hemos manifestado que somos personas flexibles, accesibles, y esperaremos los tiempos, ya que queremos hacer las cosas bien y de buena manera, pero nos obligan a manifestarnos”, destacó.

El dirigente del Stashag declaró que los trabajadores, al igual que la ciudadanía, siempre que pasa una administración comentan que esa es la peor de todas, pero desde su punto de vista él cree que una administración como esta no habrá, ya que es de las peores.

“La gente siempre dice esta administración fue la peor, pero la verdad es que esta sí es la peor, sinceramente”, aseguró.

También señala que no entiende el porqué la ciudadanía dice que la presidenta con licencia, Aurelia Leal, ha hecho mucho, cuando en realidad desde su punto de vista no ha hecho nada, pues ve un Guasave muy perdido y muy sucio, ya que, si sales a las colonias puedes percatarte de que no cuentan con alumbrado público en buenas condiciones, que hay basura por todos lados, que hay calles en mal estado, entre otras cosas.

“Veo a un gobierno que siempre anda culpando a la gente, cuando uno agarra las riendas es porque tiene la capacidad y puede salir adelante, pero tenemos un gobierno que nomás le miente a la gente, un gobierno que nomás engaña”, aseguró el líder sindical.

Pimentel Medina reveló que a la marcha de ayer asistieron aproximadamente 240 personas que pertenecen al sindicato.

También detalla que están a la espera de las propuestas que les realizarán el próximo miércoles para ver qué tan radicales serán sus acciones, ya que las propuestas que les realizaron el viernes pasado lo toman como burla, ya que son aproximadamente 245 trabajadores, más los jubilados.

“Nos dijeron, te vamos a dar becas, pero son 220 becas que le repartieron al otro grupo, cuántas becas nos pueden dar, que nos van a dar uniformes, los uniformes no nos sacan adelante, no nos da de comer eso”, explicó.

Reconoció que están conscientes de la capacidad que tiene el municipio, por eso es que no exigen que les den todo de una, pero esperan a que los atiendan y los saquen adelante, que no los dejen como trabajadores de segunda ni de tercera.

“Dicen que este es un gobierno de cuarta, pero nosotros queremos un gobierno de primera, no de cuarta”, finalizó.