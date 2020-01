Gobierno prepara una defensa legal contra PASA

Guasave, Sinaloa.- Al vencer el plazo que había dado la empresa PASA al gobierno para que les pagaran 20 millones de pesos que tienen como deuda, Julio Iván Villicaña señaló que es una deuda no reconocida por el municipio y que estarían esperando actuar por la vía legal.

El director jurídico del Ayuntamiento dijo que hasta ayer la empresa ni ninguna instancia legal les había notificado un requerimiento por alguna demanda, pues el municipio no reconoce el adeudo que la concesionaria estableció como recurso pendiente de cobrar.

“Presentaron ellos su requerimiento de pago por alrededor de 20 millones por los servicios que decían no se les habían cubierto, sin embargo como ya es de conocimiento comentamos que necesitábamos revisar esos números porque no nos coincidían con los que teníamos nosotros aquí por las suspensiones que se habían dado, por los servicios irregulares que se habían prestado”, expresó.

No era una cantidad o un monto conciliado tal como lo dice el contrato de la concesión, entonces pues no reconocemos obviamente esa cantidad que nos vienen cobrando ellos y pues le dimos contestación nosotros en ese sentido, de que no es una cantidad que hayamos conciliado y que la tengamos que pagar tal como la vienen cobrando.”