¡Gran labor! Don Hilario entró a Protección Civil de Guasave solo porque le gusta ayudar

Guasave, Sinaloa.- En el marco de la celebración del Día Internacional de Protección Civil, quienes en su mayoría se dedican a brindar un servicio altruista, ya que siempre tienen como objetivo el ayudar pensando en el bien de los demás sobre cualquier cosa.

Por lo general para ser miembro de Protección Civil, tienes que ser primero voluntario, como es el caso de don Hilario Torres, quien tiene más de 30 años en esa institución, para ser más exactos, desde 1988, justo después de que se fundara en el municipio de Guasave.

Don Hilario explicó que a él siempre le ha gustado ayudar a las personas sin buscar nada a cambio, ya que así fue educado desde muy pequeño, sin embargo, una de las situaciones que lo dejó marcado de por vida y fue una de las razones por las que ingresó como voluntario al Instituto de Protección Civil.

Fue debido a que una noche, en 1960, escuchó un estruendoso ruido que provenía de la calle, por lo cual fue a verificar lo que había sucedido, lamentablemente se encontró con una escena caótica, ya que se había presentado un accidente automovilístico, tipo choque, donde las llamas empezaron a esparcirse y cada vez se incrementaban más con el paso del tiempo, y las personas que venían en el vehículo, habían quedado atrapadas.

Destacó que en ese tiempo era albañil, por lo cual su instinto lo hizo que reaccionara y corrió lo más que pudo por sus herramientas para sacarlos, sin embargo, él fue detenido por un policía municipal, quien le impidió que ayudara a los pasajeros, los cuales lamentablemente perdieron la vida ese mismo día.

“Me arranqué en mi bicicleta y agarré un cincel y un marro para sacarlos, sin querer dañar el cristal, y un policía me quitó de ahí, no me dejaron sacar a la gente, se quemaron y a esos policías los despidieron, pues fueron investigados al respecto”, detalló el voluntario.

Explicó que antes no era muy conocida esa institución, por lo cual no tenía ningún apoyo económico por parte del gobierno, sin embargo, las personas que entraban como voluntarias a Protección Civil, “se ponían la camisa blanca, y sin fin de lucro, ayudábamos a la gente”.

Expresó que ahora sí hay más apoyos, ya que a los trabajadores los capacitan constantemente, cosa que no se hacía antes.

Detalló que la institución empezó a tomar relevancia cuando un agente de tránsito fue auxiliado por las picaduras de 280 abejas, y falleció en el hospital, pero a pesar de ello ellos hicieron hasta lo imposible por ayudarlo.