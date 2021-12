¡Gran noticia! Inicia vacunación de jóvenes de 15-17 en Sinaloa municipio

Guasave, Sinaloa.- La jefa de los Servidores de la Nación en Sinaloa municipio informó que ayer dio inicio el operativo de inmunización contra el Covid-19 en jóvenes de 15 a 17 años de edad, campaña que se llevará a cabo solo dos días, por lo que hoy culminará. Karla Sarabia mencionó que cuentan con mil 498 biológicos de Pfizer para la primera aplicación en menores, mientras que para la segunda dosis en la población de 18 a 29 años, contarán con 500 vacunas de la patente Astra Zeneca, y 92 de Sinovac.

Mencionó que el punto de activación se encuentra en el parque municipal de Sinaloa de Leyva, frente al hospital, y se inicia desde las 08:00 y hasta las 15:00 horas. Agregó que la aplicación de primeras dosis y refuerzo se estarán llevando a cabo en el mismo punto de vacunación, ya que se cuenta con dos carpas, una para los de 15-17 y otra para los 18-29. El operativo se lleva a cabo por orden alfabético, y ayer tocó de la A a la K y hoy será de la L a la Z. La funcionaria externó que cuentan con el apoyo de personal de Protección Civil para la seguridad de los jóvenes.

Karla Sarabia reveló que para poder inmunizarse, entre las indicaciones que se les hacen a los jóvenes al momento de acudir por la vacuna, es que se les solicita que vayan acompañados por un adulto, también que lleven firmada una carta responsiva por salud y el expediente.

Destacó que en dado caso de que el joven no vaya acompañado de un adulto, pero sí lleve los otros requisitos, se verán en la necesidad de pedirles que llamen a algún familiar que los acompañe, esto por seguridad del menor, y en caso de que estén acompañados por el padre o tutor, pero no cuenten con la carta responsiva firmada, se les impedirá el acceso. “Tienen que venir acompañados con el adulto y traer la carta responsiva, y si falta una de las dos cosas no se le podrá aplicar el biológico por seguridad ante posibles efectos secundarios que pueda tener.

La jefa de los Servidores de la Nación en el serrano municipio aseveró que es importante el que los jóvenes acaten las indicaciones dadas por el personal de Salud y Servidores, ya que al vacunarse se tendrán que abstener de ciertos alimentos, como el puerco, leche o alcohol, y tener cuidado del sol por los primeros tres días, esto para evitar algún efecto secundario.