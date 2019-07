Grave el problema de cacharros en el municipio: Silvia Preciado

Guasave, Sinaloa.- Autoridades de Salud señalaron la poca participación que se tiene por parte de la ciudadanía en las jornadas de descacharrización que se realizan regularmente los días sábados.

La jefa de la Jurisdicción Sanitaria No.2 explicó que tienen que realizar trabajo de concientización casa por casa, al menos dos días antes de cada jornada para lograr que permitan el ingreso a los hogares para recolectar los cacharros.

Resistencia

Silvia María Preciado Machado, jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, informó que lamentablemente en Guasave se tiene un fuerte problema de falta de cultura en limpieza y en los patios de la mayoría de los hogares se acumulan cacharros.

“La verdad es un problema muy grave, la gente no toma conciencia, hay muchos cacharros en las viviendas, en Guasave es un fuerte problema.”

Preciado Machado comentó que para que las campañas de descacharrización tengan resultados positivos tienen que realizar trabajos de sensibilización con la ciudadanía días antes de que se realice la jornada, para lograr que las personas acepten participar.

“Antes de cada jornada de descacharrización que realizamos, al menos con dos días de anticipación, acudimos a la zona que visitaremos y tocamos puerta por puerta para sensibilizar a la ciudadanía, para concientizarlos sobre el problema que representa la acumulación de cacharros y poder hacer que participen el día de la campaña.”

La doctora comentó que incluso hay personas que no les abren la puerta y no les permiten el ingreso, y por otro lado están las personas que trabajan y que no se encuentran en sus hogares.

Por eso hacemos las campañas intensivas de descacharrización los sábados, nos permite hacer el trabajo previo y encontrar a la mayoría de los vecinos en sus hogares a la hora de la recolección.”

Jornada

Ayer por la mañana personal del departamento de Vectores y Promoción a la Salud de la Jurisdicción Sanitaria, en coordinación con el Ayuntamiento a través de la Dirección de Salud Municipal y Servicios Públicos, se realizó la campaña de descacharrización en la colonia Del Bosque y en la colonia Ángel Flores, donde se recolectaron un total de 40 toneladas.

Preciado Machado señaló que en esas zonas, de acuerdo con los estudios realizados, los índices larvarios están bajos, pero se le tiene que ganar a las lluvias.

Ahorita en estas colonias los índices están al tres por ciento, no están muy altos, pero hay que ganarle tiempo al tiempo, sobre todo a las lluvias para evitar las enfermedades transmitidas por vectores que son el dengue, el zika y chikungunya.”

El llamado

La doctora hizo el llamado a la ciudadanía en general, pero principalmente a las amas de casa, para que se sumen a este tipo de campañas que se realizan como medida de prevención de enfermedades, eliminando los criaderos de mosquitos.

“Es fundamental que la ciudadanía participe, que se sume, esto es para el bienestar de ellos mismos; el llamado es que aprovechen estas jornadas para limpiar sus patios, para eliminar y sacar de casa todos los posibles criaderos de mosquitos, para que esto tenga éxito es vital la participación de la sociedad.”