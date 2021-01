Grave panorama para productores ante amenaza de heladas

Guasave, Sinaloa.- Al iniciar hoy el descenso de temperaturas y pronosticarse que se llegaría hasta los tres grados centígrados, agricultores consideran que es grave el panorama que se les viene al estar en riesgo las siembras de garbanzo, frijol y maíz.

Alejandro Cervantes, presidente de la Anapsin en el estado, externó que el daño causado por el frío pudiera resultar irreversible, principalmente en el cultivo de garbanzo, que en su mayoría está en etapa de floración y por lo menos se tienen sembradas 50 mil hectáreas.

En el caso del frijol es un aproximado de 25 mil hectáreas en todo el valle y hay mucho maduro, y de maíz no menos de 150 mil a grandes rasgos.

Preocupados por lo que se avecina, expuso que los productores están en completo estado de indefensión ante las bajas temperaturas.

Externó que sumado a la helada está la sequía y no tienen la alternativa de regar porque solo tienen la oportunidad de tres riegos.

No tenemos ni la alternativa de regar porque no dan los números, no es la solución, porque no nos da el tamaño que tiene la mayoría del maíz, porque tienen entre un mes y 40 días y son muy pocos los que tienen dos meses, pero esos ya se empezaron a regar, pero en la gran mayoría no hay condiciones”, destacó.