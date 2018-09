Grave una persona tras ser atropellada por un vehículo

Guasave, Sinaloa.- Con heridas de gravedad resultó una persona desconocida al ser arrollada la noche del viernes con todo y su motocicleta, por un vehículo del que se desconocen sus características. El hecho se suscitó sobre la carretera Internacional, a 100 metros antes de llegar al camino que conduce al poblado Los Tesitos, perteneciente a la sindicatura de San Rafael.

Al afectado lo auxilió personal de la Cruz Roja que lo llevó al Hospital General, donde aún permanece internado.

El reporte

En el departamento de radio de Seguridad Pública se recibió una llamada telefónica de la trabajadora social del nosocomio en mención, quien les informaba que habían llegado con una persona en estado de gravedad a causa de los golpes que recibió tras ser atropellada por una unidad.

Evidencia. Completamente dañada quedó la motocicleta que conducía el atropellado en la carretera México 15.

Los agentes se trasladaron al hospital, donde los paramédicos les informaron que por la orilla de la carretera, en el tramo que comprende la Caseta Fitosanitaria con el camino que conduce al poblado Los Tesitos, encontraron tirado a un desconocido con golpes en diferentes partes del cuerpo y cerca de él localizaron la motocicleta que supuestamente conducía, y que luego lo llevaron al Hospital General.

Los policías se entrevistaron con los doctores que atendían al accidentado, y manifestaron que no se tiene el nombre de la persona pero que su estado de salud es de gravedad, debido a los golpes que recibió y que ponen en peligro su vida. De acuerdo con el informe médico el impacto le produjo traumatismo de cráneo severo con hundimiento de su cara.

No lo han buscado

Personal del Hospital informó ante las autoridades que el infortunado no ha sido buscado por sus familiares y que la situación se torna difícil, ya que no puede pronunciar ninguna palabra.